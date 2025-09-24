【子育てあるある】子どもの言い間違いを訂正しなかったら…まさかの結果に1万いいね【ママリ】

「子どもの言い間違い」訂正しなかった結果に1万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

きゅーびー@子と成長する父🦖7y(@2017Kids_Ikuji)さんの投稿です。幼い子ならではの言い間違いは、どのお子さんにもありますよね。ずっと聞いていたくなるような、かわいらしいものばかりでしょう。





投稿者さんは、わが子のかわいらしい言い間違いを、あえて直さずにいました。すると、思いがけない場面で、その言い間違いと再会することになります。

©2017Kids_Ikuji

かわいいからと息子の言い間違いを訂正してこなかった結果がこちらになります

2年生になった、きゅーびー@子と成長する父🦖7yさんのわが子。かわいらしい言い間違いを聞きたくて、ついつい訂正せずにいたそうです。「そろそろ直してあげないと…」と思いつつも、「そのうち自然と直るし、もう少しこのままでいてほしいな」--そんな名残惜しさ、きっと多くの方が感じたことがあるのではないでしょうか。



この投稿には、「こういう結果が…」「花丸あげましょう」など、あたたかいリプライが寄せられていました。やがて聞けなくなる言い間違い。その一つひとつが、いつかの思い出に変わっていく-そんな切なさと親心がつまったエピソードでした。

2歳児が描く新幹線、躍動感あふれるタッチに3.4万いいね

ことだま☺︎2y+0y(@eeto_un_)さんの投稿です。年齢や成長によって描ける絵は違いますし、表現力も変わってくるものですよね。



小さいうちは殴り書きのような絵しか描いてくれず、心配になることもあるかもしれません。しかし、成長とともに表現の仕方は変化するもの。その時にしか見ることができない表現や感性を、なるべくたくさん目に焼き付けておきたいものですね。



大人にはない斬新な色使いや表現など、子どもならではのものにドキッとさせられることもあるのではないでしょうか。ことだま☺︎2y+0y(@eeto_un_)さんの2歳になる息子さんが描いたのは新幹線。まさに「新幹線」なその表現力は驚くべきものでした。

©︎eeto_un_

うちの2歳さん、まだ顔とか全然描けないんだけど、今「しんかんせん！」ってこれ見せてきて母は感動した…この絶妙な曲線‼️黒いふちどりが演出する立体感‼️風を切っているかのような色の走らせ方‼️新幹線にしか見えん‼️‼️‼️（親バカフィルター）

新幹線を描いた2歳の息子さん。形はもちろんですが、新幹線のスピード感がしっかり表現されていてびっくりですよね。普段からしっかりと新幹線を見て、観察しているのだろうなと思わずにはいられません。新幹線が大好きなことが伝わってくる絵です。



この投稿に「どう見ても新幹線！！将来有望」や「新幹線って言われなくても、絶対新幹線です。恐るべし2歳の感性」といったコメントがついていました。



写実的な絵や上手な絵はいくらでもありますが、シンプルな中にこんなにも疾走感が感じられる絵はなかなか見かけません。この感性は本当に将来が楽しみですね。これからも、たくさん好きなものを描いてほしいです。息子さんの目にはどんな風に写って見えているのか、ぜひ他の作品も見てみたくなりましたね。

「いくらでもぷんぷんして」生後5日目の激おこぷんぷん丸に1.7万いいね

Aちゃん☺︎【9y🦖＋2y🚑＋0m👶】(＠185_xoxo_)さんのとても癒やされる投稿です。Aちゃんさんのお子さんが、生後5日目で見せてくれた姿は、あまりにもかわいすぎる「激おこぷんぷん丸」でした。



疲れた1日の終わりに見ると、心を和ませてくれる写真ですよ。

©︎185_xoxo_

これは生後5日目の激おこぷんぷんまる😠

小さな手に小さな足。全てが小さくて「尊い」という言葉がぴったりなかわいい赤ちゃん。ママのおなかから出てきてまだ5日目で、すでにぷんぷんポーズが完璧です。



一眼レフで撮影されたという写真の雰囲気がとてもすてきで、飾っておきたくなる写真ですね。



この投稿には「すごく幸せな気分になりました。今日も仕事頑張れそう」や「いくらでもぷんぷんして！」といった声が寄せられていました。仕事や家事、育児に追われて疲れている大人に、赤ちゃんの癒やしパワーがしみる投稿でした。

