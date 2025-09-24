１７日、黒竜江省ジャムス市で撮影した、星空に照らされるアワ畑。（スタック合成写真、ジャムス＝新華社配信／曲玉宝）

【新華社ハルビン9月24日】中国最大の穀倉地帯、黒竜江省が収穫期を迎えている。夜になると、田畑の上に星がまたたき、豊かに実った作物を静かに照らしている。

１７日、黒竜江省ジャムス市で撮影した、星空の下の大豆畑。（ジャムス＝新華社配信／曲玉宝）

１５日、黒竜江省伊春市で撮影した、星空の下の水稲。（スタック合成写真、伊春＝新華社配信／李紹軍）

１９日、黒竜江省黒河市で撮影した、銀河を背景にしたトラクター。（黒河＝新華社配信／錢泊羽）

１７日、黒竜江省ジャムス市で撮影した、星空の下の水稲。（スタック合成写真、ジャムス＝新華社配信／曲玉宝）

２１日、黒竜江省伊春市で撮影した、星空の下のトウモロコシ畑。（伊春＝新華社配信／李紹軍）