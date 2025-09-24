ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 星空に映える実りの田畑 中国黒竜江省 星空に映える実りの田畑 中国黒竜江省 星空に映える実りの田畑 中国黒竜江省 2025年9月24日 12時12分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １７日、黒竜江省ジャムス市で撮影した、星空に照らされるアワ畑。（スタック合成写真、ジャムス＝新華社配信／曲玉宝） 【新華社ハルビン9月24日】中国最大の穀倉地帯、黒竜江省が収穫期を迎えている。夜になると、田畑の上に星がまたたき、豊かに実った作物を静かに照らしている。１７日、黒竜江省ジャムス市で撮影した、星空の下の大豆畑。（ジャムス＝新華社配信／曲玉宝）１５日、黒竜江省伊春市で撮影した、星空の下の水稲。（スタック合成写真、伊春＝新華社配信／李紹軍）１９日、黒竜江省黒河市で撮影した、銀河を背景にしたトラクター。（黒河＝新華社配信／錢泊羽）１７日、黒竜江省ジャムス市で撮影した、星空の下の水稲。（スタック合成写真、ジャムス＝新華社配信／曲玉宝）２１日、黒竜江省伊春市で撮影した、星空の下のトウモロコシ畑。（伊春＝新華社配信／李紹軍）２２日、黒竜江省チチハル市で撮影した、星空の下のコーリャン。（チチハル＝新華社配信／王勇剛） リンクをコピーする みんなの感想は？