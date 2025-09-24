¡Ö¥Ó¥ê¡¼¡¦¥Ð¥ó¥Ð¥ó¡×¿û¸¶¹§¤µ¤ó»àµî¡¡¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡×¡Ö¤Þ¤¿·¯¤ËÎø¤·¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¥Ò¥Ã¥È¡Ú¥ª¥ê¥³¥óµÏ¿¡Û
¡¡·»Äï¥Ç¥å¥ª¡¢¥Ó¥ê¡¼¡¦¥Ð¥ó¥Ð¥ó¤Î·»¡¦¿û¸¶¹§¤µ¤ó¤¬9·î11Æü¸á¸å4»þ34Ê¬¡¢ÇÙ±ê¤Î¤¿¤áÅÔÆâÉÂ±¡¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£24Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¥Ï¥Ö¡¦¥Þ¡¼¥·¡¼¤¬¸øÉ½¤·¤¿¡£81ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ó¥ê¡¼¥Ð¥ó¥Ð¥ó¡¢½é´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¤»¤ó¤À¤ß¤Ä¤ª¤é¤È¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¸ø±é
¡¡¥Ó¥ê¡¼¡¦¥Ð¥ó¥Ð¥ó¤Ï¡¢¹§¤µ¤ó¤¬Äï¡¦¿û¸¶¿Ê¤È·ëÀ®¤·¡¢1969Ç¯¤Ë¡ÖÇò¤¤¥Ö¥é¥ó¥³¡×¤Ç¥ì¥³¡¼¥É¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ö¥ß¥É¥ê¡¼¥Ì¡×¡Ö¤ì¤ó¤²Áð¡×¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡×¤Ê¤É¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢¡ÖÂè23²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡»°ÏÂ¼òÎà¡Ö¤¤¤¤¤Á¤³¡×¤ÎCM¥½¥ó¥°¤âÄ¹¤¯¼ê¤¬¤±¡¢¡Ö¤Þ¤¿·¯¤ËÎø¤·¤Æ¤ë¡×¤Ï¡¢ºäËÜÅßÈþ¤Î¥«¥Ð¡¼¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢±Ç²è¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó ¤Î¤ÓÂÀ¤Î±§Ãè¾®ÀïÁè 2021¡Ù¤ÎÁÞÆþ²Î¤Ë¡Ö¥³¥³¥í¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¹§¤µ¤ó¤Ï1944Ç¯8·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ¹ñÎ©»Ô½Ð¿È¡£¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥é¥¸¥ª¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤â»Ê²ñ¤âÃ´¤¤¡¢87Ç¯¤Ë¥Ù¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¥¶¡¼¡Ê¤â¤Ã¤È¤âÁÇÅ¨¤Ê¤ªÉã¤µ¤ó¡Ë¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¡Ö¥¤¥¨¥í¡¼¥ê¥Ü¥ó¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£2014Ç¯7·î¤ËÇ¾½Ð·ì¤Ç¶ÛµÞÆþ±¡¤·¡¢¤½¤Î¸åÉü³è¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ªÄï¡¦¿û¸¶¿Ê¤Ï¡¢9·î28Æü³«ºÅ¤Î¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÉÍ¸ý¸ËÇ·½õ¡¡·æºîÁª¡×¤Ë½Ð±éÍ½Äê¡£
¢£¥Ó¥ê¡¼¡¦¥Ð¥ó¥Ð¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ç¤ÊµÏ¿¤Î¤´°ÆÆâ
¢¨µÏ¿¤Ï2025Ç¯9·î29ÆüÉÕ¸½ºß
¡Ú1¡Û¥Ó¥ê¡¼¡¦¥Ð¥ó¥Ð¥ó ¥·¥ó¥°¥ëºîÉÊÎßÀÑÇä¾åËç¿ôTOP3
1°Ì¡§¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡×¡Ê1972Ç¯2·î10ÆüÈ¯Çä¡Ë
¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°ºÇ¹â°Ì1°Ì¡¿ÎßÀÑÇä¾åËç¿ô69.5ËüËç
¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°2½µÏ¢Â³1°Ì³ÍÆÀ¡Ê1972Ç¯7·î24ÆüÉÕ¡Á1972Ç¯7·î31ÆüÉÕ¡Ë
¼«¿È½é¤Î¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì³ÍÆÀºîÉÊ
2°Ì¡§¡Ö¤ì¤ó¤²Áð¡×¡Ê1972Ç¯8·î10ÆüÈ¯Çä¡Ë
ºÇ¹â°Ì12°Ì¡¿ÎßÀÑÇä¾åËç¿ô27.4ËüËç
3°Ì¡§¡ÖÇò¤¤¥Ö¥é¥ó¥³¡×¡Ê1969Ç¯1·î15ÆüÈ¯Çä¡Ë
ºÇ¹â°Ì15°Ì¡¿ÎßÀÑÇä¾åËç¿ô20.9ËüËç
¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë
¡Ú2¡Û¥Ó¥ê¡¼¡¦¥Ð¥ó¥Ð¥ó ´ØÏ¢ºîÉÊµÏ¿
ºäËÜÅßÈþ¡Ö¤Þ¤¿·¯¤ËÎø¤·¤Æ¤ë¡¿¥¢¥¸¥¢¤Î³¤Â±¡×¡Ê2009Ç¯1·î7ÆüÈ¯Çä¡Ë
ºÇ¹â°Ì3°Ì¡¿ÎßÀÑÇä¾åËç¿ô36.5ËüËç
¢¨¼ýÏ¿¶Ê¡Ö¤Þ¤¿·¯¤ËÎø¤·¤Æ¤ë¡×¤Î¸¶¶Ê¤Ï¡¢1988Ç¯¤«¤éÂ³¤¯¡¢¥Ó¥ê¡¼¡¦¥Ð¥ó¥Ð¥ó¤Î»°ÏÂ¼òÎà³ô¼°²ñ¼Ò¡Ö¤¤¤¤¤Á¤³¡×CM¥½¥ó¥°¡£ºäËÜÅßÈþ¤¬¥«¥Ð¡¼¤·¡¢2009Ç¯1·î7Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡Ö1968Ç¯1·î4ÆüÉÕ¡×¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¢¨¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2025Ç¯9·î29ÆüÉÕ¸½ºß¡Ë
