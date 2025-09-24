ニッチロー、3歳次男と仲むつまじい“顔出し”親子ショット「ごっつかわいい」「知らぬ間に大きくなられましたね！」
元メジャーリーガー・イチロー氏のものまね芸人・ニッチローが23日、自身のインスタグラムを更新。“コニコニッチロー”こと次男（3）との仲むつまじい“顔出し”2ショットを披露した。
【写真】「ごっつかわいい」“コニコニッチロー”3歳次男といちゃつくニッチロー
ニッチローは「コニコニッチローとイチャつく」とのコメントとともに、計8枚の親子写真をアップした。
この投稿にファンからは「ごっつかわいい 未来のニッチローになるんかな〜」「素敵な写真ですね」「むちゃくちゃいい2人ともSmileサイコー」「知らぬ間に大きくなられましたね！」などのコメントが寄せられている。
ニッチローは、2017年4月にフジテレビ『アウト×デラックス』で、芸人になるために離婚した過去を告白。その後、15歳年下の一般女性と再婚を発表し、18年10月に“コニッチロー”こと第1子長男（6）、22年4月に第2子次男、25年5月に“コニッチ娘”こと第3子長女（0）が誕生している。
