国宝建造物の所在地を可視化した地図がSNS上で大きな注目を集めている。



「自分用に作成。国宝建造物の一覧地図」



と件の地図を紹介したのははにしなさん（@hanishina）。



現在、国宝に指定されている建造物は233件（303棟）。はにしなさんの地図を見ると、それがどこに位置するのかが一目瞭然だ。



はにしなさんにお話を聞いた。



ーーこの地図を作ろうと思ったのは？



はにしな：今年の5月に「琵琶湖疏水が新たに国宝に指定される見通し」というニュースを聞き、ちょうど今年の初めに琵琶湖疏水・南禅寺水路閣を見に行ったばかりだったというのもあり、「自分は今までいくつの国宝を訪問しているのだろうか」というのが気になって、文化庁の文化財等データベースを調べて一覧表を作成しました。



せっかくなので地図にしてみたら今後の訪問の参考になるのではと思い、この地図を作りました。



ーー地図を作成していかがでしたか。



はにしな：京都、奈良の国宝の多さは一覧を見た時点で明らかだったのですが、地図上に置いてみるとやはり圧倒的なものがありました。拡大図を作っても文字が載りきらずレイアウト調整に苦心しました。国宝といえば誰もが知っている有名建築物なのかと思いきや、地元の人もあんまり知らないんじゃないかというような小さな寺院などもあったりして、国宝の奥深さを感じました。



ーー投稿に大きな反響がありました。



はにしな：ツイート内で「自分用」と書いた通り、今後の旅行の際に参考にするために作ったもので、ついでに同じような趣味の人にも届けばいいかなという気持ちで公開したのですが、予想以上の反応があり驚いております。



関西地方の国宝の多さに関するコメントが多く寄せられました。関西の方にとっては国宝はそこら中にあるものという認識だそうで、関東在住者にとってはうらやましい限りです。



SNSユーザー達から



「国宝なんてあちこちにあると思いこんでる関西人。」

「家から歩いて行ける国宝のありがたさを感じます。」

「北海道には国宝建造物がないんだ」



など数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿。読者のみなさんがお住まいの都道府県にはどんな国宝があるだろうか？



なお今回の話題を提供してくれたはにしなさんは地図や地理に関する自作コンテンツをホームぺージ「地図地理Sandbox」上で公開している。日本全国からランダムな郵便番号を表示する「郵便番号ガチャ」や、行ったことのある市町村を得点化する「市区町村訪問ポイント」等、さまざななコンテンツがあるのでご興味ある方はぜひチェックしていただきたい。







（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）