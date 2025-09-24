「夫が富山のお土産で買ってきた『ニャンニャンいなり』。いなりといえば、キツネな気がするけど、猫になってたらつい買っちゃうよねー」



【写真】猫の顔がポンッ！「ニャンニャンいなり」仕上げの瞬間（かわいい）

Xに投稿された写真には、猫の形をした油揚げが並んでいました。しっぽをピーンと立て、にっこり笑顔を浮かべた猫のいなりが互い違いに入っていて、箱を開けた瞬間に目を引きます。



かわいすぎる油揚げに「食べるのがもったいない」と共感が集まり、4万件超の“いいね”、表示数は133万回（取材時点）を突破しました。



投稿主のXユーザー・ねここさん（@mickaetsuba）、さらに製造・販売元「ねこのくら工房」（富山県南砺市）の店主・宮脇廣さんに話を伺いました。



富山で偶然出会った“猫の油揚げ”

ーー旦那さまが『ニャンニャンいなり』を購入された理由や経緯を教えてください。



「富山へお墓参りに行ってその帰り道、休憩で寄ったスーパー『ヨッテカーレ城瑞』に立ち寄り、帰ってからの夕食になるものはないかと探していて見かけたようです。他の油揚げも購入したのですが、『ニャンニャンいなり』は1個だけ残っていたそうです」



ーー「猫になっていたらつい買っちゃう」という感想のとおり、初めて見たときの印象はいかがでしたか。



「猫と暮らしているので猫をモチーフにしたものに目がいったのかもしれません。パッと見て、ただただ、『かわいい』と思いました。油揚げなのにこの形とかわいらしい顔がたまりません」



ーー『ニャンニャンいなり』はどのように食べましたか。



「賞味期限も翌日だったし、その日の夕食用に買ってきてくれていたのでそのままトースターでこんがりするまで焼いて醤油をかけて食べました。一般的な油揚げと比べると豆腐に少し厚みがあって、外側がカリッと、中はジューシーで美味しかったです。ただ、かわいすぎてなかなか手が伸びなかったですね」



ーー『ニャンニャンいなり』ならではの楽しさがあるようですね。



「見た目がとてもかわいいので、きつねうどんのように、“にゃんうどん”にしても良さそうです。いなり寿司にするうと、体がふっくらしてきっとかわいいだろうなと思いました。猫の油揚げがお料理になっているのを見ると、大人でも思わず笑顔になるし、小さいお子さんも喜んで食べてくれそうだなと思いました」



猫好きにはたまらない『ニャンニャンいなり』。その誕生の背景を、「ねこのくら工房」の店主・宮脇廣さんに伺いました。



クッキー型がヒントに “にゃんこ油揚げ”誕生秘話

ーーXで『ニャンニャンいなり』が話題になっていることはご存知でしたか。



「投稿翌日に知って、その時には20万回も表示されていて驚きました」



ーー取り扱いがある都道府県や施設、また『ねこのくら工房』での購入は可能か教えてください。



「最初に販売されたのは『ヨッテカーレ城端』です。地元の温泉『ゆ〜楽』と、ねこのくら工房でも販売しています。また、東京・有楽町の富山県アンテナショップ『いきいき富山館』でも販売中です」



ーー“猫”をイメージした工房名や商品名にした理由や由来をお聞かせください。



「『ねこのくら』は、お店のある下梨集落内の地名です。『猫の蔵』店の玄関にも猫の絵が描かれているので『ニャンニャン』と名付けました」



ーー『ニャンニャンいなり』が誕生した経緯を教えてください。



「猫型のおからクッキーを（委託）で作る計画で抜き型を探していてネットで購入しました。豆腐を型抜きして油揚げにしたらどうなるだろうと思い、いくつかの型で揚げてみるとしっかりと猫の形になったため商品化することになりました」



ーー製造にあたり、こだわった点はありますか。



「いかにかわいい感を出すかデザイナーさんにいくつか案を出していただきこれに決まりました」



ーー発売後の反響について教えてください。



「みなさん、一様に『かわいい』という声でした」



ーーおいしい食べ方やおすすめの楽しみ方があれば教えてください。



「温泉『ゆ〜楽』ではいなりうどん・いなり蕎麦・いなり寿司として提供しています。そのまま焼いても香ばしくて美味しいです」



ーー今後も猫にまつわる商品の企画・発売予定はありますか。



「もうすぐクッキーが出来上がってきます」



富山の工房で生まれた『ニャンニャンいなり』は、偶然のアイデアから生まれた小さな発明でした。かわいらしい見た目と美味しさのギャップに、多くの人が心を奪われています。猫好きの心をくすぐる油揚げは、これからも食卓に笑顔を運んでくれそうです。



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）