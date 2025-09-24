【アリ姉とキリギリス妹】やっぱり「やきもち」だよね。夫と話して…ホッ？＜第15話＞#4コマ母道場
「孫育」なんて言葉があるように、忙しいパパママたちに代わって祖父母が孫の面倒を見ることもあるでしょう。しかし最初から祖父母に頼る前提なのか、最終手段としてお願いするのかによって、見え方は変わってきます。今回は、同じ年頃の子どもを持つ姉妹が、実母に頼る頻度で問題が勃発するお話です。
第15話 妹の気持ち：やっぱりお姉ちゃんは羨ましいんだ
【編集部コメント】
クルミさん自身も、アンナさんとの喧嘩はアンナさんのやきもちが原因だと思ったようですね。それだけではないとは思いますが……そう思うことでアンナさんを許せるのであれば、それはそれでいいのかもしれません。しかしクルミさん夫婦も何やら不穏な空気感です。実母さんには素直に頼ることができるクルミさん。夫のタカシさんには自分の思いを伝えることができてなさそうですね……。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
