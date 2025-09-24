¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯·ª¸¶ÎÍÌð¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¤ä¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤À¤±¡×¡¡¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ´üÂÔÄÌ¤ê¤Î·î´ÖÂÇÎ¨4³ä1Ê¬
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î·ª¸¶ÎÍÌðÆâÌî¼ê¡Ê29¡Ë¤¬¡¢¼óÇ¾¿Ø¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡8·îËö¤Ë±¦ÏÆÊ¢ÄË¤«¤éÌó2¥«·î¤Ö¤ê¤Ë1·³Éüµ¢¡£¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤¬¡Ö9·î¡¢ÂçÇúÈ¯¤·¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¤È¤³¤í¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´ê¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¡¢9·î¤Ï17»î¹ç¤Ç·î´ÖÂÇÎ¨4³ä1Ê¬¡¢2ËÜÎÝÂÇ¡¢11ÂÇÅÀ¤ÈÂçË½¤ì¡£Éüµ¢Ä¾¸å¤Ï2³ä2Ê¬Âæ¤À¤Ã¤¿º£µ¨¤ÎÂÇÎ¨¤â2³ä6Ê¬8ÎÒ¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï20Æü¤«¤é¤ÎËÜµòÃÏ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹4Ï¢Àï¤Ç¤¤¤º¤ì¤â1ÅÀº¹Éé¤±¤òµÊ¤·¡¢¼«ÎÏ¤ÇÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤¬¸º¤é¤»¤Ê¤¤¤â¤É¤«¤·¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â·ª¸¶¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÏÁ´Á³ÎÉ¤¤¤È»×¤¦¡£1ÅÀ¤¬¤Û¤·¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¡ÊÆÀÅÀ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡ËÁê¼ê¤¬¤¤¤ë¤³¤È¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¤ä¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤À¤±¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡¡24Æü¤«¤é³ÚÅ·3Ï¢Àï¡¢27Æü¤«¤éÀ¾Éð2Ï¢Àï¤È¥Ó¥¸¥¿¡¼5Ï¢Àï¤¬»Ï¤Þ¤ëÃæ¡¢¹¥Ä´¤Î·ª¸¶¤¬¥ê¡¼¥°2Ï¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤êÂ³¤±¤ë¡£