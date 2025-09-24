【独自】スイミングスクールで女児らが盗撮された事件　調査報告書が作成されず「スクール側の事件後の検証が不十分」被害女児の両親が調停申し立てへ　父親「お金なんて１円もいらない。きちんと対応して」

おととし、兵庫県姫路市のスイミングスクールでインストラクターの男が女児らを盗撮した事件について、「スクール側の事件後の検証が不十分」だとして、被害者の両親が９月２５日、調停を申し立てることが分かりました。



「ＪＳＳ姫路スイミングスクール」の元インストラクター・吉井一磨受刑者（５１）はおととし、生徒だった女児１１人の水着をずらし、下腹部を撮影した罪などで実刑判決を受けました。吉井受刑者は裁判などで「十数年前から盗撮を始め、動画はＳＮＳ上で第三者と共有していた」と供述していました。





スクール側は事件後に社内調査を行い、再発防止策を決めたとしましたが、被害者の両親が調査報告書の開示を求めたところ、報告書が作成されていなかったことが分かったということです。両親は「報告書もない社内調査では事件が検証されたといえない」として、スクール側に「第三者による十分な検証」などを求め、大阪簡易裁判所に２５日、調停を申し立てる方針です。（母親）「私しか守ってあげられないのに…」（父親）「お金なんて全然１円もいらなくて、ただきちんと対応してほしいという思いだけです」ＭＢＳの取材に対しスクール側は「弁護士を通じて対応する」などとコメントしています。