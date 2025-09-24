24日、なにわ男子の大西流星さんが、新商品「フェイスポリッシャー クラリファイング」の発売を記念した『SABON NOIR Discovery Lounge オープニングセレモニー』に登壇しました。

【写真を見る】【なにわ男子・大西流星】父の顔は「ほぼ一緒」「お父さんと美容トークする日が来るとは」楽しそうに語る





新商品に合わせ、全身ブラックコーデで登場した大西さん。“全身ブラックは、私服でもあまりない。衣装でもカラフルな衣装が多い。今日は大人っぽく、胸元を少し開きめで、レザーな感じで...”と、笑顔で語りました。





MCから、先月で24歳になったことに触れられた大西さんは“24歳って、数年前からすると「すごい大人やな」というイメージがあった。嬉しさの方が大きいですね”と、ニッコリ。“先輩方みたいに自立して、かっこいい姿、いろんな姿に溶け込める人間になりたい”と、あらためて意気込みを語りました。





イベントでは、大西さんが新商品を実際に試してみる一幕も。

大人っぽいコーデの大西さんでしたが、商品を手の甲に塗って広げると、“写真タイムでーす”と、あざとくキメていました。



使用感については、“香りで気分もリフレッシュできる。何回も嗅ぎたくなる感じが素敵”と、香りに注目。“甘すぎず、すごく爽やかで、季節問わず使える。男女間のプレゼントにもピッタリ”と、激推ししていました。









また、大西さんは「バスタイム」にこだわりがあるそうで、“1日のリセットになる気がする。リラックスできる香りであったりアイテムがあると、お風呂時間が楽しめるので、揃えてますね。忙しいときでも、10分でも良いので浸かった方が良いと聞いたことがある。効率良いように考えながら、バスタイム楽しんでます”と、熱弁。



「新商品をプレゼントするとしたら？」という質問には、“やっぱり親ですかね”と答えた大西さん。“お父さんとかに今回のシリーズはピッタリなのかな。日頃のお仕事の疲れとかも癒していただきたい。この前、「俺もいいスキンケアしたいねんな」って、初めて言ってくれて、父とも美容トークができた。お父さんと美容トークする日が来るとは...”と、親子のエピソードを告白。“パパは、この顔を本当にちょっと大人にした感じの顔。ほぼ一緒。まゆげもしっかりしています”と、楽しそうに話していました。



【担当：芸能情報ステーション】