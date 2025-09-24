ライトラガービール「ミケロブ・ウルトラ」が、米国のビール販売量でトップに立った/Justin Sullivan/Getty Images

（ＣＮＮ）ビール大手のアンハイザー・ブッシュが販売するライトラガービール「ミケロブ・ウルトラ」が、米国のビール販売量でトップに立った。

ＣＮＮが入手した市場調査会社サーカナのデータによると、ミケロブ・ウルトラは９月１４日までの１年間の米小売り販売量で「バドライト」を抜き、ライバルのコンステレーション・ブランズが販売する「モデロ・エスペシアル」に対してもリードを保った。

アンハイザー・ブッシュは２２日のプレスリリースで、ノンアルコールの「ミケロブ・ウルトラ・ゼロ」の発売が成功したことで弾みが付いたと指摘している。

アンハイザー・ブッシュはトランスジェンダーのＳＮＳインフルエンサーと組んだことをめぐって保守とリベラルの両方から反発に遭い、バドライトの販売が急落。２０２３年にはモデロ・エスペシアルにトップの座を奪われた。

しかし２５年はドナルド・トランプ大統領の移民政策の影響で、モデロや「コロナ」といったビールの売り上げが低迷。コンステレーション・ブランズは４月、トランプ大統領による移民の強制送還に対してヒスパニック系消費者の不安が高まり、ビールの売り上げに影響が出ていることを明らかにした。

モデロは販売額では首位を保ち、ミケロブ・ウルトラは２位にとどまっている。しかし１ケースあたりの平均小売価格はモデロの方がミケロブ・ウルトラより約７ドル（約１０３０円）高いことから、販売量ではミケロブが逆転した。