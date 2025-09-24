櫻坂46・二期生の井上梨名さんがグループを卒業することを、自身の公式ブログで公表しました。

【写真を見る】【 櫻坂46 】二期生・井上梨名さん 卒業を発表「いっぱい転んで、いっぱい立ち上がってきた7年間」10月29日発売の13thシングルの活動を最後に

井上さんはブログで「10月29日に発売される13枚目シングルの活動を持ちまして、櫻坂46を卒業します。」と報告しました。









井上さんは「2018年の夏。すごい奇跡が起きました。」「どこにでもいる普通の女の子だった私が、」「大好きだった、憧れだった、人生の支えだったグループのニ期生になることができました。」と振り返り、「自分自身の事で悩むこともたくさんありましたが、落ち込んでる場合じゃない、私にも櫻坂のためにできることがいっぱいある！と思って今日までやってきました。」と、いつしか自分のことだけでなくグループに貢献する視点を持って活動に取り組むようになったことを明かしています。

井上さんは「特に私を推しメンとしていてくれた方は分かるかと思いますが、いっぱい転んで、いっぱい立ち上がってきた7年間でしたね笑」とファンへの思いを綴り、「素敵な景色をたくさん見せてくださり、ありがとございました。」と、ファンやメンバー、スタッフや関係者への感謝を表現しています。

井上さんは「たくさんの方に支えられながら精一杯活動してきて、自分の成長を自分で感じられるようになり、櫻坂46のメンバーとして精一杯活動できた。」「思い残すことはない。そう胸を張って言える今、卒業を決断しました。」と決意を伝え「最後まで櫻坂46を全力で楽しんで頑張ります！」と応援を呼びかけています。

一方、所属事務所も井上さんについて「10月29日(水)発売の13thシングル「Unhappy birthday構文」の活動をもって櫻坂46から卒業することになりました。」「具体的な卒業時期等に関しましては、決まり次第ご報告させていただきます。」としています。

【担当：芸能情報ステーション】