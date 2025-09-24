【通貨別まとめと見通し】ユーロ円



先週のまとめ

現在のEUR/JPYは174円台前半を中心とした取引。先週は10日の172円14銭を底とした上昇基調の中、先週後半に174円台半ばをトライ。金曜日、日本銀行（BoJ）9月会合で政策金利を0.5%で据え置いた際に、2名の0.25％利下げ主張が出たことや、日銀保有ETF,J-REITの売却決定を受けた円買いに一時174.00円を下回る場面も見られたが、すぐに安値から反発。週明け再び174円台半ばをトライする動きを見せている。ただ、174円台半ばからの買いには慎重で上値が抑えられる形となっている。



テクニカル分析

- **レジスタンス**: 174.50 175.50

- **サポート**: 173.39



中長期：

EUR/JPYは上昇三角形と50日移動平均線によってサポートされており、強気のモメンタムを維持。175.50円が重要な抵抗レベルで、これを突破すれば177円に向かう可能性



今週のポイント

目立った材料がなく、レンジ取引が続く中、流れはまだ上方向。174円台半ばをしっかり超えてくると、次の重要なポイントである175円50銭台トライの可能性があるが、英国の財政赤字懸念でポンドの上値が抑えられており、ユーロも対ドルでやや重くなっている。174.50前後で先週に続いて上値が抑えられると、いったん173円台前半への調整もありそう。





今週の主な結果と予定

＊ユーロ圏

09/22 23:00 消費者信頼感指数（速報値） （9月） 結果 -14.9 予想 -15.2 前回 -15.5 （ユーロ圏消費者信頼感）

09/23 17:00 製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値） （9月） 結果 49.5 予想 50.9 前回 50.7 （ユーロ圏製造業PMI）

09/23 17:00 サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値） （9月） 結果 51.4 予想 50.6 前回 50.5 （ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者指数））

09/25 17:00 マネーサプライM3 （8月） 予想 3.4% 前回 3.4% （前年比）

＊ドイツ

09/23 16:30 製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値） （9月） 結果 48.5 予想 50.1 前回 49.8 （製造業PMI（購買担当者指数））

09/23 16:30 非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値） （9月） 結果 52.5 予想 49.4 前回 49.3 （非製造業PMI（購買担当者指数））

09/24-09/30 未定 輸入物価指数 （8月） 前回 -0.4% （前月比）

09/24-09/30 未定 輸入物価指数 （8月） 前回 -1.4% （前年比）

09/24 17:00 Ifo景況感指数 （9月） 予想 89.5 前回 89.0 （Ifo景況感指数）

09/25 15:00 GfK消費者信頼感調査 （10月） 前回 -23.6 （Gfk消費者信頼感）

09/27-10/02 未定 小売売上高 （8月） 前回 -1.5% （前月比）

09/27-10/02 未定 小売売上高 （8月） 前回 -2.3% （前年比）



