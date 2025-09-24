朝日放送（ＡＢＣテレビ）のバラエティー番組「相席食堂」（火曜・午後１１時１０分）が２３日に放送され、女優の本田望結（２１）が出演した。

今回は「Ｚ世代相席」と題し、子役出身の鈴木福と本田がロケに参加した。本田は暑い街として知られる埼玉・熊谷へ。御朱印が人気の寺を参拝し、「結婚願望があるので、結婚したいですと伝えました」と告白。

その後は酒蔵で日本酒を試飲し、「辛いけど、いい意味で残らないですね。日本酒好き。最高やな」とご満悦。さらに居酒屋、バーをはしごし、「おいし〜い！ ゴクゴクいってしまいます」とどんどん飲むなど大人の顔を見せた。

本田といえば、インスタグラムで誕生日報告とともに「食生活が、もりもりご飯から、おつまみに変わったら、体が１０ｋｇ軽くなりました！」と減量を明かして話題に。この日も細身のトップス、デニムを着こなし、出演が決まっているテレビ朝日系ドラマ「すべての恋が終わるとしても」（１０月１２日スタート、日曜・午後１０時１５分）の公式インスタグラムにも衣装姿がアップされた。

近影を見たテレビで見たネットは「本田望結痩（や）せたなぁ」「知らん間に感じ変わった？？」「かわいすぎ」「本田望結ちゃんがお酒飲んでてびっくり」「久しぶりに観たらすっかり大人やん」と驚いていた。