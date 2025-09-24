日本代表ＧＫ大迫敬介、Ｅ―１選手権に選出された同ＦＷジャーメイン良（ともに広島）が２４日、都内で行われた、総合家電メーカー・ハイセンスジャパンの１１６インチ大画面液晶テレビのメディア先行体験会にゲスト出演した。また、同社が来年６月に北中米３か国で行われるＷ杯本大会の公式スポンサーに就任したことも発表された。

今月の米国遠征の米国戦（９日、０●２）でも活躍した大迫はＷ杯に向けて「小さい頃から見ていて、元々は夢だったり遠い存在だったが、いざ代表に入って１年を切っていると考えると、目標をつかみ取りにいく存在になってきている。ここまで来たらメンバーに入るだけではなく、日本の守護神として試合に出て、日本を優勝に導けるくらいの存在になりたいと思っている。短い時間だが、その目標を達成できるように頑張りたい」と抱負を語った。世界最大級１１６インチ大画面液晶テレビ「１１６Ｕ９Ｒ」を目の前にし「ＧＫがテレビに映るのは攻められている時になってしまうが、前回大会も（日本代表は）ＰＫで敗れてしまった。そういうＰＫ戦で、自分が止めて勝っている姿を大画面に映してもらいたい」と話した。

７月のＥ―１（韓国）で初戦・香港戦で４得点など通算５得点で得点王とＭＶＰに輝いたジャーメインは「（Ｗ杯は）世界中の人が注目する大会で夢の舞台なので、出場したいという強い気持ちがある。２００２年日韓大会で小学生の時、野球をやるかサッカーやるか悩んでいて、日韓Ｗ杯を見てサッカーを選択した。稲本選手の得点を見てすごく好きになった」と思い出を語った。ハイセンスジャパンの大画面テレビを前に「Ｅ―１の４得点した試合を大画面で映してもらえたら」と笑顔でＰＲした。