■これまでのあらすじ

娘のメメがイヤイヤ期を迎え、おおらかな心で接しようと思っていた母親のまろだったが、すぐにそれが無理だと悟る。そこで自分の心の平穏を保つことを優先しながら、試行錯誤して対応することに。洋服にこだわりが強くなった際はお気に入りの服を自分で選ばせて買って楽しく着替えができるようにし、お出かけを拒否されれば素直に抱っこされるようなシチュエーションを作って抱っこで外出するのだった。



■なんでダメなの？

■なんでだっけ!?■思い込みを手放せた！それまでは自分のやり方で家事も子育てもやっていて、家の中の大人たちによってそれが尊重されていたけれど、2歳になったメメの自我や主張が強くなり、まろが作ってきたルールや常識を壊してくるようになったそうです。そこで見えてきたのが、そのルールや常識を決める基準が「なんとなく」というような、すごくあいまいなものでできていたということ。だから夫に「なんでダメなの？」と聞かれてもすぐ答えられず…。そこでまろは、自分の中のNG事項を改めて考えることに。すると「明確な理由のあるNG事項」よりも「なんとなくなNG事項」の方が多く、やり方を変えたり条件をつければOK事項になるものが多くあったそうです。結果、なんとなくの基準でNGばかり出していた時はイライラすることが多かったようですが、「これだったらまぁいいか！」が増えると怒る回数もイライラする機会も減って心の平穏を保てるようになったのだとか。育児中は「こうしなきゃ！」というような思い込みが多くなりがち。時々立ち止まって、見方を変えるとラクになることも出てくるかもしれませんね。(まろ)