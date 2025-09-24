「若いうちに売れすぎるとこうなっちゃう」加護亜依、後輩にドン引きされた“裏の顔”…「乱れててもいいじゃん」

9月22日（月）に放送された『くりぃむナンタラ』では、恒例のドッキリ企画「裸の王様度チェック」が実施された。

打ち合わせ中に失礼な態度をとった芸能人は、周囲にきちんと注意してもらえるか？ “裸の王様”になっていないかをチェックするこの企画。

今回は加護亜依が仕掛け人となり、後輩の峯岸みなみをターゲットにドッキリを仕掛けた。

【映像】加護亜依、峯岸みなみへの“タバコ”ドッキリで暴走！「乱れててもいいじゃん」

加護が起こした問題行動は、「電子タバコを吸いながら打ち合わせ」「ディレクターにタバコを買いに行かせる」「怪しい社長とのBBQに誘う」という3つ。

かつてのスキャンダルを彷彿とさせる内容だけに、リアルな演技が披露されるたびに、スタジオでは笑いが起こった。

別室でモニタリングしていた有田哲平は、電子タバコを吸う加護の堂々とした姿に「違和感ない」と爆笑。井上裕介（NON STYLE）も「ただの日常やん」とツッコミを入れるほどだった。

さらに、スタッフから若気の至りを指摘された加護が、「乱れててもいいじゃん」と開き直る場面も。元アイドルのぶっちゃけに一同は大いに沸いた。

一方、峯岸の反応はというと、「アイドルやってたら乱れますよ」「ストレス溜まるもん」とまさかの擁護。加護の発言を全面的に肯定し、注意するそぶりはない。

その後もスタッフを顎で使ったり、“黒い交際”を匂わせてみたりと、やりたい放題の加護に対し、ひたすら従順な“後輩ムーブ”を貫いた。

「タバコやめました」と嘘をつかれても、峯岸はただ笑って聞き流すだけで、最後までしっかり注意することはなかった。

しかし、ドッキリだとネタばらしされた峯岸は、「同情してたんです。若いうちに売れすぎるとこうなっちゃうんだって」と意外な本音をポツリ。「時代が生んだモンスター」と、加護に対する率直な印象を語り、「言いすぎだろ！」とツッコまれていた。