この冬、初音ミクが伊豆高原の豊かな自然の中に再び舞い降ります。静岡県伊東市のグランピング施設「奏の森リゾート」は、大好評を博したコラボレーションの第2弾として、「IN THE FOREST HATSUNE MIKU 2025 WINTER」を2025年11月22日(土)から12月28日(日)まで開催します。人気イラストレーター・ぺんたごん氏による描き下ろしビジュアルに彩られた会場では、謎解きウォークラリーや限定グッズ満載の宿泊プランなど、あなたの“ミク愛”が花ひらく特別な体験が待っています。

IN THE FOREST HATSUNE MIKU 2025 WINTER イベント概要

イベント名：IN THE FOREST HATSUNE MIKU 2025 WINTER

開催期間：2025年11月22日(土)〜12月28日(日)

場所：奏の森リゾート（静岡県伊東市十足325-1）

入場料：無料

駐車場：無料

初音ミクは、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が開発した音声合成ソフトウェアです。歌詞とメロディーを入力すると誰でも歌を歌わせることができ、多くのクリエイターが作品を発表したことで世界的なムーブメントとなりました。現在はバーチャルシンガーとしてグッズやライブ活動など幅広く展開され、世界中で人気を集めています。

描き下ろしキービジュアル

初音ミクとのコラボレーションイベント第2弾に向け、新ビジュアルが公開されました。キービジュアルは人気イラストレーター・ぺんたごん氏による描き下ろしで、アウトドアスタイルで柴犬と散歩する、冬の伊豆高原を楽しむ初音ミクが描かれています。このイラストを使用したオリジナルグッズも多数登場予定です。

参加型クエストで限定グッズをゲット！

謎解きウォークラリー「ミクと奏でる不思議な音色」

ミクと一緒に奏の森リゾート内に仕掛けられた謎を解き明かす体験型ゲーム。すべての謎をクリアすると、イベント限定のオリジナルグッズがもらえます。

隠れミクサーチクエスト

施設内にこっそり隠れている「隠れミク」を探し出すクエスト。見事すべて見つけ出すと、こちらも限定グッズをプレゼント！

期間限定の特別企画

今回のイベントでは、前回も人気だった“ミクさん登場”企画を継続。12月12日(金)から14日(日)の3日間に登場予定で、自然を満喫するミクさんの姿を間近に楽しめそうです。

“ミクさん”がやってくる！登場イベント

イラストコンテスト

「初音ミク×アウトドア」をテーマにしたイラストコンテストを開催。奏の森オリジナル衣装や、オリジナルのアウトドア衣装を着たミクの作品を募集します。最優秀賞には豪華賞品が用意され、入賞作品は会場での展示や公式SNSで紹介されます。

募集期間：2025年10月1日(水)〜10月31日(金)

【宿泊者限定】特典満載のグランピングプラン

さらに期間限定で、特典付きのグランピング宿泊プランも登場し、ここでしか手に入らないグッズセットがプレゼントされます。ファンなら見逃せない、特別な夜を過ごせます。

伊豆急行＆熱川バナナワニ園とのコラボも！

また、伊豆急行と熱川バナナワニ園も参加し、コラボ限定アイテムの販売も予定されており、詳細は後日発表されます。鉄道ファンや初音ミクファンにとって見逃せないイベントとなりそうです。

アクセス

奏の森リゾートは静岡県伊東市十足325-1にあり、伊豆急行線「伊豆高原駅」から車で約10分、会場までは無料シャトルバスも運行されます。入場と駐車場はいずれも無料で利用できます。

描き下ろしビジュアルに彩られた空間で、謎解きやクエストに挑戦し、時には“ミクさん”本人にも会えるかもしれない特別な冬のイベント。伊豆高原の澄んだ空気の中で、初音ミクの世界に浸る特別なひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。

