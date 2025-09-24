飛び交う2匹の盛大な猫パンチ！パソコンをめぐる2匹+1人の攻防に1.4万いいね！
Instagramに投稿された、猫たちのパソコンをめぐる攻防の写真が1.4万いいねを獲得しました。「どういう争い？」「こんなに凶暴なのに可愛いのはなぜ？」とコメントが殺到し話題になっています。
【画像を見る】激しすぎて仲裁できない！？タジタジお父さんと猫たちの乱闘
人間にとって暮らしに欠かせないツールとなったパソコンですが、猫にとっては快適な温度でつい乗りたくなるようです。
そんなに心地いいなら譲ってあげたいけれど、ずっと使えないと困ってしまいますよね。
でも、パソコンを譲りたくないのは猫も同じようで…。
■パソコンの上は譲れないメイ先輩
話題になったのはInstagramユーザーのMARCOさん（@marco77774)が投稿した写真。
MARCOさんのお父さんがパソコンを使っていると、茶と白のスコティッシュフォールド「メイくん」とキジトラの「三浦こんぶ」の2匹が集まってきました。
パソコンが使えなくなって困っているお父さんをよそに、「パソコンは譲れない！」とばかりに、2匹の盛大な猫パンチが飛び交います。
激しい攻防の末、パソコンの上を勝ち取ったのはメイくんでした。
何事もなかったかのようにキーボードの上に鎮座しています。
この2匹+1人の様子に「パソコンの何がそうさせるのか」「そのパソコンになりたいです」「お父さん…！」と言った声が寄せられました。
■「ネコハラ」ならぬ「メイハラ」！？投稿の反響について投稿主さんにインタビュー
投稿主のMARCOさん（@marco77774)にお話を伺いました。
―いいねがたくさんついてバズっていましたね。こちらの反響についてはいかがでしたか？
MARCOさん「皆様に楽しんでいただけたようで嬉しかったです」
―印象的なコメントや反響があれば教えてください！
MARCOさん「フォロワーさんが、メイと父の攻防を見て『ネコハラ』ならぬ『メイハラ』というワードを考えてくださったことがあって、絶妙だなと思いました」
―パソコンの上に猫ちゃんがどっしり乗っている写真が他にも見受けられますが、こうなったときはどのように動いてもらうのでしょうか？
MARCOさん「おやつでどいてもらうことが多かったです。食いしん坊なので(笑)」
■メイ先輩とご家族の愛溢れる日々の記録
残念なことに、メイくんはこの夏、虹の橋を渡られたそうです。
写真家として活動しているMARCOさんは、以前からメイくんとご家族との日常をInstagramに投稿してきました。
その中には、これまでのメイくんとお父さんの「パソコン争奪戦」や「メイハラ」の記録も多数残されています。
例えば、メイ君とお父さんが正面からやり合う場面や、パソコンに乗ってドヤ顔のメイくんとあきらめ顔のお父さんの様子など。
でも、どんなに熱い戦いを繰り広げても、メイくんとお父さんは必ず一緒に寝ていたそうです。
パソコンは譲らないけれど、眠るときには心を許しているメイくんに思わず頬が緩みます。
ぜひMARCOさん（@marco77774)のアカウントからメイくんとご家族の愛にあふれた記録をご覧ください。
猫ちゃんたちとご家族との大切な思い出から、きっと「ほっこり」のおすそ分けをもらえます。
文＝川端恵
【画像を見る】激しすぎて仲裁できない！？タジタジお父さんと猫たちの乱闘
人間にとって暮らしに欠かせないツールとなったパソコンですが、猫にとっては快適な温度でつい乗りたくなるようです。
そんなに心地いいなら譲ってあげたいけれど、ずっと使えないと困ってしまいますよね。
■パソコンの上は譲れないメイ先輩
話題になったのはInstagramユーザーのMARCOさん（@marco77774)が投稿した写真。
MARCOさんのお父さんがパソコンを使っていると、茶と白のスコティッシュフォールド「メイくん」とキジトラの「三浦こんぶ」の2匹が集まってきました。
パソコンが使えなくなって困っているお父さんをよそに、「パソコンは譲れない！」とばかりに、2匹の盛大な猫パンチが飛び交います。
激しい攻防の末、パソコンの上を勝ち取ったのはメイくんでした。
何事もなかったかのようにキーボードの上に鎮座しています。
この2匹+1人の様子に「パソコンの何がそうさせるのか」「そのパソコンになりたいです」「お父さん…！」と言った声が寄せられました。
■「ネコハラ」ならぬ「メイハラ」！？投稿の反響について投稿主さんにインタビュー
投稿主のMARCOさん（@marco77774)にお話を伺いました。
―いいねがたくさんついてバズっていましたね。こちらの反響についてはいかがでしたか？
MARCOさん「皆様に楽しんでいただけたようで嬉しかったです」
―印象的なコメントや反響があれば教えてください！
MARCOさん「フォロワーさんが、メイと父の攻防を見て『ネコハラ』ならぬ『メイハラ』というワードを考えてくださったことがあって、絶妙だなと思いました」
―パソコンの上に猫ちゃんがどっしり乗っている写真が他にも見受けられますが、こうなったときはどのように動いてもらうのでしょうか？
MARCOさん「おやつでどいてもらうことが多かったです。食いしん坊なので(笑)」
■メイ先輩とご家族の愛溢れる日々の記録
残念なことに、メイくんはこの夏、虹の橋を渡られたそうです。
写真家として活動しているMARCOさんは、以前からメイくんとご家族との日常をInstagramに投稿してきました。
その中には、これまでのメイくんとお父さんの「パソコン争奪戦」や「メイハラ」の記録も多数残されています。
例えば、メイ君とお父さんが正面からやり合う場面や、パソコンに乗ってドヤ顔のメイくんとあきらめ顔のお父さんの様子など。
でも、どんなに熱い戦いを繰り広げても、メイくんとお父さんは必ず一緒に寝ていたそうです。
パソコンは譲らないけれど、眠るときには心を許しているメイくんに思わず頬が緩みます。
ぜひMARCOさん（@marco77774)のアカウントからメイくんとご家族の愛にあふれた記録をご覧ください。
猫ちゃんたちとご家族との大切な思い出から、きっと「ほっこり」のおすそ分けをもらえます。
文＝川端恵