精緻に画面に配置される美術、ポップかつ淡い色使い、シンメトリーな構図など、個性的な美意識がみなぎるヴィジュアル面が大きく評価され、多くのファンを生んできた、映画監督ウェス・アンダーソン。その新たな一作『ザ・ザ・コルダのフェニキア計画』は、従来のアンダーソン監督の特徴をなぞりながらも、一方で、その心地よさを崩そうともする映画だ。

ここでは、そんな複雑な内容と、パブリックイメージへの一つのアンサーともいえる本作『ザ・ザ・コルダのフェニキア計画』が、どのような作品であるかということを、できる限り本質に迫りながら考えていきたい。

※本記事には、『ザ・ザ・コルダのフェニキア計画』のストーリー展開についての記述があります

主人公は、ベニチオ・デル・トロが演じる、武器取り引きで悪名高い実業家アナトール・ザ・ザ・コルダという人物。彼の暗躍によって世界情勢までもが左右されるというだけあって、何者かから命を狙われることもしばしば。本作の舞台となる1950年代、冒頭のシークエンスで描写されるように、彼は飛行中のプライベートジェットが爆破されることになるが、たくましくもトウモロコシ畑に不時着し、この6度目の暗殺未遂事件を生き延びる。

肉体的に衝撃を受け、死の世界を垣間見るという神秘体験をしながら、ふてぶてしく広いバスルームでくつろぐオープニングクレジットでは、危機や奇跡的な生還は日常茶飯事だとばかりに軽んじる精神的な強さが見てとれる。自分への暴力に屈しないところは、ある意味で気骨ある悪人だというべきか。早くも、ロマン・コッポラとともに作り上げたストーリーを、アンダーソン監督が当て書きしたベニチオ・デル・トロの豪快な魅力がここに発揮されているのだ。

しかし強気なザ・ザでも、さすがに今回は自分の死後のことを考えるきっかけにはなったらしい。いまは修道女となっている一人娘リーズル（ミア・スレアプレトン）を跡取りにしようと私邸に呼びつけるのである。だが神に従う道を歩んでいたリーズルは、武器商人である父親に強い反発心を抱いている。それだけでなく、ザ・ザには、妻、すなわちリーズルの母親が死んだ原因だという噂も流れていた。

一方、コントロール不能のザ・ザの商売については、各国の要人も問題視していた。そこで彼らは新たに、フェニキア（映画内の架空国家）でザ・ザの進める大規模なインフラ事業「フェニキア計画」に目をつける。これが成功すれば莫大な利益が見込めると、私財の大部分をこれに投資しているのだ。これに対して各国は秘密裡に、建設に必要となる「打ちつけ型リベット」なる部品を意図的に高騰させることによって、彼を破産へと追い込もうとするのである。

その陰謀に気づいたザ・ザは、リーズルと家庭教師のビョルン（マイケル・セラ）を連れて、プライベートジェットでさまざまな地域を巡り、キーパーソンを動かしていくことで事態の打開をはかる。リズ・アーメッド、トム・ハンクス、ブライアン・クランストン、マチュー・アマルリック、ジェフリー・ライト、スカーレット・ヨハンソン、ベネディクト・カンバーバッチなどなど、多くの有名俳優がそれらの人物を演じるために集結しているところが、ウェス・アンダーソンの映画らしい。

ウェス・アンダーソン監督の撮影現場では、昼ごとにテーブルを並べ、スタッフやキャストともどもピクニックのようなランチを楽しむのだという。そして夜にも必ずディナーの集まりが催される。出ずっぱりのベニチオ・デル・トロはセリフを覚えるため、さすがにディナーに顔を出すことを辞退するようになったという。

そして劇中に登場する、リーズルのリュックやロザリオは、プラダやカルティエが新たに制作し、壁にかけられたルノワールやマグリットの絵画については、本物を美術館から借り受けたのだという。このことは、いかにアンダーソン作品がいかにファッション、アートの業界で認められているかを物語る。

このような“本物志向”、そして現場の集まりを楽しむ姿勢は、かつてハリウッドでエリッヒ・フォン・シュトロハイム監督が本物志向やパーティーで予算を蕩尽していたという映画史の1ページを想起させる。もちろんそこまでの豪遊や豪華さではないにしろ、ウェス・アンダーソン作品は、現代の通常の映画づくりの物差しでは、はかれないところがあるといえよう。

そして、ティム・バートン監督作やアルフォンソ・キュアロン監督作で活躍してきたブリュノ・デルボネルが新たに撮影監督を務め、1950年代のヨーロッパの富豪の暮らしを想像した美術によって、本作はこれまでのアンダーソン監督作にはない、狂気に近い情景を生み出したのだ。

だが、このような特異なスタイルが、幅の広さを獲得し深化しているのは事実として、それがいったい何を表現しているかということが問題なのではないか。ウェス・アンダーソン作品においては、表層的な特徴ばかりが語られることが多い。画面設計、色彩設計が個性的かつ優れていることで、観客や批評家は、どうしてもその世界に耽溺し、遊んでしまう。それだけに、描かれているテーマまではなかなか話題が伸びていかないのである。

基本的に本作は、『ザ・ロイヤル・テネンバウムズ』（2001年）や『ライフ・アクアティック』（2004年）同様、家族の物語に焦点を当てている。しかし驚かされるのは、本作がほとんど童話に近いくらいにヒューマニズムや家族の幸福感を重視しているところ。思い出すのは、ロアルド・ダール原作の短編『ヘンリー・シュガーのワンダフルな物語』（2023年）だ。この近年のアンダーソンの過去作では、ベネディクト・カンバーバッチが演じた資産家の主人公が、神秘主義への傾倒により利他的な生き方に目覚めていく流れが描かれる。

本作では、そういった寓話性を長編映画のかたちに広げただけでなく、そこにあるメッセージまでをも、さらに力強く描いている。社会を破壊したり、またはそれを傍観する者が自らの特権性を捨てて改心し、貧しさのなかで社会に貢献するというような物語というのは、豪華になってゆく画面やスタイルを、ある意味で作家自身が一部批判するような構図になっているのではないか。それはややもすると、ファン層の一部に、直感的な違和感を生じさせたかもしれない。

本作に登場する国家「フェニキア」とは、現在のレバノンを中心とし、シリアやパレスチナを含む地中海東岸の、古代の地域を指す言葉である。アンダーソン自身は、亡くなった義父であるレバノン人エンジニアに捧げたと語っており、それは真実なのだろう。その一方で、本作における武器商人の改心と、現地の人々の発展のための事業に資産を使うという内容が、現在のイスラエル軍への武器輸出や虐殺への批判を穏当に暗示しているのだと読み取ることもできる。あくまでウェス・アンダーソンの真意は分からないものの、少なくとも本作の内容からは、ヨーロッパやアメリカなどの、これまでのアラブ諸国に対しての傲慢な姿勢やビジネス上の問題、軍事介入などについて、大きな問題意識を持っていることは確実だといえよう。

アンダーソン監督作品は、統制された画面とともに、常にとぼけたユーモアが流れてもいる。だからこそ、そこで描かれる社会批判めいたものが、本気で描かれているのか判別しにくいところがあるといえる。むしろ、そういったお気楽さこそを愛している観客も少なくないかもしれない。しかし、その裏には、反目する家族の関係や死別など、シリアスな問題が常に見え隠れしてきた。本作は、そんな家族の物語を、世界規模の社会問題とともに解決しようとするのである。

そんなアンダーソン監督の社会の公平性への関心は、ある人が見れば類型的とも、平凡な世界観だとも捉えられかねないかもしれない。しかし、いまそれを描くことが必要だと考えたウェス・アンダーソン監督の感情や思想を尊重したい。温かな世界の希求を、これまでにない切迫感で表現した本作は、紛れもなく“個人的”で“作家的”な作品であるといえる。

そういった価値を保持した内容は、箱庭的な世界の表現として、時代のなかで美的な感性が消費されるというだけでなく、世界に貢献する歯車としても機能し得るものだということを、際立たせたのではないだろうか。そういう意味で、本作『ザ・ザ・コルダのフェニキア計画』は、ウェス・アンダーソンのこれまでの作家性を読む指針としても役立ちそうだ。

参考https://www.hollywoodreporter.com/movies/movie-features/wes-anderson-interview-the-phoenicians-scheme-1236209089/

（文＝小野寺系（k.onodera））