コクうまさっぱりだれがおいしい！さば缶×野菜たっぷり「さばのボリュームサラダうどん」
マンネリ化しがちなうどんも、さば缶を使えば栄養満点の一品に。火を使わず具材を乗せるだけのお手軽レシピだから、忙しい日のランチにもぴったり！簡単に作れる"栄養チャージ"レシピです。
レシピを教えてくれたのは
料理研究家・管理栄養士。栄養バランスを考慮した、作りやすくて洗練されたレシピが人気。魚介の缶詰も愛用するなど、日々の献立をInstagramで発信中。
Instagram@fujii_megumi_1966
■さばのボリュームサラダうどん
ビタミンたっぷりの具材を、コクのあるさっぱりだれで
【材料・2人分】
さば水煮缶…1缶（約190g）
トマト…2個
好みのスプラウト（ブロッコリーなど）…1パック（約50g）
海藻ミックス（乾燥）…5g
冷凍うどん（細麺）…2玉（約360g）
■ A＜混ぜる＞
ポン酢じょうゆ…大さじ3と1/2
フレンチマスタード…大さじ1/2
ごま油…小さじ2
【作り方】
1．海藻ミックスは水にひたしてもどす。うどんは袋の表示どおりにレンチンして解凍し、器に盛る。
2．トマトは縦半分に切って縦1cm幅に切り、さばを缶汁ごとと、スプラウトとともにうどんにのせる。海藻ミックスの水けをきって添え、Aをかける。
（1人分434kcal／塩分3.1g）
＊ ＊ ＊
ビタミンを含む具材と、コクのあるさっぱりだれが絶妙にマッチ。火を使わず手軽に作れるのに、栄養たっぷりで満足感のある一皿に。食欲がない日でもスルッと食べられるので、ぜひ取り入れてみてはいかがでしょうか。
レシピ考案／藤井 恵 撮影／川上朋子 栄養計算／スタジオ食 編集協力／singt
文＝畠山麻美