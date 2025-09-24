

「怒りの感情のない人間になりたい」「倹約とは金と米を散らすためにやるのだ」。あのドラマの「悪役」、その「真の姿」とは（松平定信像、写真：TAKEZO／PIXTA）

松平定信自画像（鎮国守国神社［三重県桑名市］所蔵、写真：Wikimedia Commons）

NHK大河「ドラマべらぼう〜蔦重栄華之夢噺〜」では、「田沼病」の克服を掲げ、質素倹約を宣言する松平定信を敵視する「蔦屋重三郎」の視点から描かれている。しかし、実際の定信と田沼意次との関係は、本当に単純な敵対関係だったのか。『未完の名宰相 松平定信』著者の大場一央氏が、定信の「真の姿」に迫る。

定信は本当に「敵役」だったのか

NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華之夢噺〜」では、いよいよ松平定信が政権を担う段階に入った。





定信は「田沼病」を克服すると称し、そのためには「質素倹約」が必要だと宣言する。

田沼意次に対する厳しい処罰はもとより、質素倹約や文武奨励に対して批判的な蔦屋重三郎は、個人的に田沼意次を尊敬していることもあって、定信の改革に挑戦していこうとする。

本作は蔦屋重三郎が主人公ということもあり、彼を処罰した松平定信が敵役になるというのはもっともなことである。

問題は、定信がどのような敵として描かれるかだが、これまでのドラマを見ているといつも世を憂えてイライラしており、表だって田沼につっかかるなど、周囲が政治の表裏を考えて動いているのに対して、いくぶん上滑りしている印象がある。

果たして定信は本当にそんな人物だったのだろうか。田沼失脚までの定信について紹介したい。

松平定信が御三卿の一つである田安家の生まれで、後に久松松平家に養子に出されたというのは、周知の通りである。



そもそも定信は田安家の七男であり、夭折した兄弟を除いても3番目の男子であったため、小さい頃から専属の教育係もつけられず、食べ物や着る物の好みも言えず、私物と言えばこっそり乳母にたのんで作ってもらった紙入れが一つであった。

他の兄姉が養子先や嫁ぎ先が決まって熱心に育てられる中、彼は放っておかれたため、館の中をうろうろして部屋の隅に座り、家臣たちの話に聞き耳を立てながら学んでいたという。

7歳になると朱子学者である大塚孝綽（1719〜1792）から儒教を学び、みるみる内に学力をつけ、13歳で『自教鑑』をはじめとする書物を書き上げている。

以来、定信の学問に対する意欲は終生衰えず、138部の著作が存在し、学者顔負けの学識を誇ることとなる。

孤独な少年が選んだ「最強の武器」

この時、定信の軸となったのが朱子学であったことは重要な意味を持つ。

というのも、朱子学は日常をとりまく物事が「それは何のために行うのか」「そのためには何が必要なのか」という「理」を徹底的に分析しながら、知性の高まりとともにみずからの「情」を限りなくコントロールして、みずからの心を聖人のレベルまで高めていく学問だからである。

つまり、徹底して物事を合理的に判断しつつ、倫理的なふるまいをかぶせていくことで、社会の調和と心の安定を同時に達成しようとする学問が朱子学なのである。

中国や朝鮮において、朱子学が体制教学として機能し、むしろ非合理的な判断や社会の抑圧を生んだというのは一理ある指摘だが、日本においては本来の文脈で健全に機能していたと言われる。

定信の自伝である『宇下人言』や、儒教の得失を語った著作群を見ても、彼が本来の文脈で朱子学を理解していたことがうかがえる。

つまり、幼少期の定信はみずからの心を限りなく聖人の高みへと引き上げようとしたのであり、具体的には立場に則した言動を心がけ、自分の役割を研究していく内に、少しずつ能力を磨き、判断力を高め、強靱な意志を養おうとしていたのである。

それがどこか「厄介者」のような扱いを受けた、彼の精一杯の自己主張だった。

14歳の時に父が没し、後を継いだ兄の治察は定信をこよなく可愛がった。

定信も兄を父のように慕い、ようやく居場所ができた心地がしたものの、その兄も定信が17歳の時に亡くなってしまう。

それと前後して久松松平家に養子が決まった定信は、兄を失った悲しみ、実家がなくなるという不安に苛まれつつ、兄治察の母であり田安家を一人で守っていた宝蓮院に仕えた。

亡くなった治察の部屋はそのままにされ、定信はまるで治察が生きているかのように部屋に挨拶したという。

定信は細やかな優しい配慮で周囲を慰めたが、その反面、ささいなことで激怒し声を荒らげて周囲を困らせる。

この対照的な言動は、周囲を慮って抑圧した自我が噴出したものであり、優しさが抑圧の原因になっていた。定信は自分のそうした性格を思い詰め、「怒りの感情のない人間になりたい」と述べている。

これに対し大塚孝綽らが身体を張って諫め続け、さらに学問に邁進した結果、18歳のある日、「洗って濯いだようにきれいさっぱりなくなった」という気持ちになり、以後、激怒するということがなくなった。

とはいえ、記録によれば大名や老中になってからも、怒ると声が低くなるという描写があるため、怒ることがなくなったというより、どのような状態に置かれても、感情のコントロールができるようになったということであろう。

この自制心を養ったのが、他ならぬ朱子学だったのである。

田沼意次との意外な関係

こうした経緯で久松松平家に養子に入った定信は、自分の立場に徹して養子先の事情をつぶさに見聞し、役割を果たそうと努力している。

久松松平家は和歌に通じた家柄として知られており、田安家もまた和歌や国学に秀でた家柄で、賀茂真淵（1697〜1769）を雇用していた。

定信自身も当時和歌で有名な萩原宗固（1703〜1784）を師匠としていたため、6000〜7000首の和歌を詠んで研鑽している。

また、久松松平家は幕府内での家格上昇を狙っていた。こうしたことから、後に久松松平家の家督を継いだ定信は、田沼意次に対しても好意的な態度を示し続け、田沼の繁栄を言祝ぐ和歌を附した贈り物をしていたことが確認できる。

つまり、定信が肩を怒らせて田沼を敵視し、表だって敵対することはあり得ない。それは久松松平家の悲願である家格上昇を断念することにつながり、立場に徹しようとする定信には取り得ない選択肢だからである。

ただ、年頭挨拶で江戸城に登城した際には、先輩にあたる大名に贈り物をして指導を受ける慣例だったが、定信はそれを拒否して何も教わらないまま儀礼をやり遂げて帰っている。

これが唯一の批判らしい批判であった。

その後は21歳で家臣の南合蘭室（生没年未詳）と読書を競い合い、38部、434冊の書物を一年で読破したという記録があり、また領地である白河（現・福島県）を訪れて現地を詳細に視察し、政治的慣習や民の暮らしぶりをつぶさに記録している。

こうした成果として、22歳の時に『求言録』、24歳で『国本論』『国本論付録』『正名考』、25歳には『修身録』『政事録』を相次いで著しているが、これはみずからの政治思想と政策理念をまとめたものであった。

白河藩を襲った「天明の大飢饉」

その研究成果を確かめる機会はすぐに訪れる。すなわち24歳の時に起こった「天明の大飢饉」がそれで、冷害や浅間山の噴火とあいまって、全国で90万人の犠牲者を出した未曾有の大災害は、東北地方で最も甚大であった。

これを契機に久松松平家の家督を継いで白河藩主に就任すると、電光石火の速さで対処する。

彼はまず家中に向けて「凶年は珍しくなく、今までなかったのが幸運だったのだ。驚くべきことではない。凶年には凶年の準備をすれば良い。さあ、この機会に乗じて倹約質素の道を教えて盤石のかためをしようではないか」と檄を飛ばした。

そして、隣の会津藩（現・福島県）に依頼して米を緊急輸送してもらい、江戸の白河藩で貯蔵していた米を後日支払うことで、当面の食糧確保を行った。

また、27才になると白河に向かい、藩の要職に「白河家政録」と名づけた政治方針の書を配付して意思統一を図る一方、みずから勘定所と台所の帳簿をチェックし、出納の合理化を指示。

さらに、藩内の米を持ち出すこと、商人が米の価格を操作すること、藩士による米の売買、金貸し、高圧的な税の取り立てを全て禁止。

藩御用達商人に命じて金と米を供出させ、越後（現・新潟県）の大商人から米を買付け、江戸からは味噌、塩、干葉、あらめ、干し魚などを輸送し、領内に配布した上で、翌年分の種代となるお金を配付し、病気の者には養生法を周知させた。

この結果、白河藩では餓死者ゼロという、驚異的な実績が生まれたのであった。

こうした政策を迅速に実行できたのは、前に挙げた著作に見られる研究成果があってのことだった。

またこの時に行われた「質素倹約」について、定信は「倹約とは金と米を散らすためにやるのだ」と述べており、事実、徹底的にきりつめて浮いた分は、全て領民の生活再建にあて、むしろ経済環境が改善するまで放出し続けている。

こうした定信の政治は、大先輩である米沢藩主（現・山形県）上杉鷹山（1751〜1822）、熊本藩主（現・熊本県）細川重賢（1721〜1785）との交流で培った見識も与している。

彼らはいずれも折衷学派の細井平洲（1728〜1801）や朱子学者の秋山玉山（1702〜1764）をブレーンとしており、独自の地方再建を行っていた。

これがモデルケースとなって、各地で「藩政改革」の波が起こる中、定信はさらに独自の手法を考案し、抜きん出た成功を収めたのである。かくして、白河藩は全国の藩から注目を浴び、一躍地方再生の旗手となった。

これに連動して、定信の周りに集まった大名たちと勉強会が開かれるようになり、自然とグループが結成される。いわば「全国知事会」の趣があるが、そこでは朱子学を中心とした儒教の研究に加え、その応用編としての政策研究が行われている。

要するに、定信は幕府中枢が行う日本全体の政治ではなく、地方再建に全力を傾注していたのであり、宮廷政治の趣を見せている幕府の政権争いに参加する余裕などなかったのである。

「寡黙な求道者」としての定信

そうした中、幕府では一橋治済（1751〜1827）を起点とした田沼の失脚が起こり、「天明の打ちこわし」を決定打として、30歳の若き定信が老中に任命される。定信が老中に任命されたのは藩政改革の手法が評価されたことが大きい。そして、それはこれまでの幕府政治が限界を迎え、藩政改革の手法を取り入れようとした結果でもあった。

こうしてみると、定信に田沼政治への不満がなかった訳ではないが、常に幕府中枢の政局を窺って声高に自己主張するような人物ではなく、むしろ現実の問題を一つひとつ解決しつつ、立場と役割に徹することで、社会の調和と心の安定を実現しようとする、寡黙で求道的な人物像の方が際立つのである。

（大場 一央 ： 中国思想・日本思想研究者、早稲田大学非常勤講師）