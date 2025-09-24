・アクセルが大幅続伸、２６年３月期業績見通しと配当予想を上方修正

・岡本硝子が切り返し急、ＡＩ半導体実装向け新型露光装置にフライアイレンズが採用

・ＤＭＰはＳ高、独自開発のＳｏＣ搭載した開発キットの受注開始

・栗林船は大幅高で３連騰、今期業績予想引き上げに続き立会外での自社株買いを実施

・メックが続急騰で新値街道を快走、ＡＩサーバー向け金属表面処理剤にスポットライト

・マーチャントが続急騰、ビットコインによる不動産決済サービス開始を材料視

・ソフトバンクＧは反発、米ハイテク株上昇一服ながら信用倍率０．７８倍で取組妙味

・アイピーエスがカイ気配スタート、国際海底ケーブル共同建設に米メタなど参画



