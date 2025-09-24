シンプルなのに上質感！甲をしっかりホールドして快適に歩ける【アーノルドパーマー】メンズサンダルがAmazonで販売中！
履き心地と安心感を兼ね備えた【アーノルドパーマー】サンダル、頑丈で滑りにくいソールが魅力の定番モデルがAmazonで販売中！
傘のマークでおなじみの「アーノルド パーマー」より紳士用のサンダルが登場。アッパーにあしらわれたブランドロゴと傘マークがさりげないアクセントになっている。程良く抜け感がありながらも甲を深めにホールドしてくれるので、歩きやすさを感じられそう。ウレタンソールは強く丈夫で滑りにくく、クッション性に優れているのが特徴。ヒールは3cmに設定されており、適度な傾斜でナチュラルな履き心地を実現している。
ウレタンソールを採用し、クッション性と耐久性に優れたサンダル。滑りにくい設計で安心して日常使いできる仕様となっている。
アッパーには本革のような質感のフェイクレザーを使用。高級感を持ちながらお手入れが簡単で、気軽に履きやすいのが特長だ。
ヒール高は3cmと程よい傾斜で、歩行時の自然な体重移動をサポート。足への負担を軽減し、快適な履き心地を実現している。
シックなデザインで幅広いコーディネートにマッチ。普段の外出からオフィス履きまで、多彩なシーンで活躍する万能サンダルとなっている。
