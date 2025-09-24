これ1台で夢が叶うよ。

最近、よく耳にする「AI PC」。ビジネスシーンでバリバリAI使うぜ！っていう方なら、そのメリットや使い勝手はご存知でしょうが、ふつうにゲームとかやりたいなぁなんて考えている方にとっては、ゲーミングPCのほうがよさそうに感じます。

でも、実はAI PCって、ゲームととても相性がいいんですよ。その理由について、引っ越しをきっかけに新たなPCを探している編集部マエノと、彼のために「AMD Ryzen™︎ AI」搭載のオススメPCを借りてきた中橋が語ってくれました。

「AMD Ryzen™︎ AI」モデルなら欲張りな要望に応えてくれる

動画内で語られている、AI PCがゲームに向いているという理由をかいつまんでご紹介します。

●AI PCにはNPUがあるので、カメラ処理やマイク処理などの細かな仕事はNPUに任せることで、CPUとGPUの性能をゲームに全振りできる ●Copilot+ PCに搭載されている「リコール」機能を使うと、自分のゲームプレイを記録できて便利 ●dGPU（独立したGPU）を搭載できるゲーミングPCで、Copilot+ PCの基準を満たしているのはAMDのRyzen™︎ AIモデルだけ（※） ※8月28日撮影時点でdGPUを搭載できるCopilot+ PC

つまり、ゲーミングPCよりも賢くて、仕事もゲームも1台で楽しめるのが、AMD Ryzen™︎ AIモデルのPCってことなんです。これには、新しいPCを物色していた前野も、かなり前のめりで興味津々。めちゃくちゃ重いと言われている『サイバーパンク2077』も、カクつかずスムーズにプレイする様子を見ちゃったら、そうなりますよね。

AMDがオススメする「ゲーミング “AI” PC」はこちら

PC選びで悩める子羊（マエノ）のために、中橋がAMDからお借りしてきたオススメPCは以下の4機種です。

ASUS ROG Zephyrus G14

14インチディスプレイで重量約1.5kgと、ゲーミングPCとしては軽量なPC。ビジネスシーンでも使えるシンプルなデザイン、かつ高品質なディスプレイとスピーカーを搭載することで、仕事もゲームもとことん楽しめる。

製品ページ

Acer Nitro AN16S

液体金属グリスと4吸気の冷却システムで、放熱対策に力を入れた一台。内蔵キーボードのやや深さのあるストロークとRGBライティングの装飾がゲームの気分を高めてくれる。

製品ページ

GIGABYTE AERO X16

16インチディスプレイ搭載ながら約1.9kgと比較的軽量で、持ち運べるゲーミングPC。ディスプレイはアンチグレア仕様となっており、反射による映り込みがないのでゲームに集中できる。

製品ページ

MSI Stealth A16 AI+ Mercedes-AMG

Mercedes-AMGとコラボしたスペシャルな1台。天面のベンツのロゴが、特別感を演出。また、電源ボタンは「START / ENGINE」と刻印されていたり、スピーカーグリルに「AMG」の文字が隠れているなど、凝った意匠となっている。他人とは違うものが欲しいという方はぜひ。

製品ページ

うーん、どれも魅力的。これまでビジネス用とゲーム用の2台のPCを使い分けていた人も、AMD Ryzen™︎ AIモデルなら1台で完結。これからゲーミングPCを購入しようとしているのなら、AI PCとしても活躍できるモデルを選ばない手はありませんよ。

