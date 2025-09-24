坂田隆一郎、平日の慌ただしさを忘れて心のままに過ごす日曜日を描いた新曲「デトックスサンデー」をリリース
坂田隆一郎が、新曲「デトックスサンデー」をリリースした。
■ヒットメーカー佐伯youthKと初コラボした新曲「デトックスサンデー」
舞台俳優・声優としても活躍中の坂田隆一郎が、ヒット曲を手掛ける佐伯youthKと初コラボした新曲「デトックスサンデー」。
SixTONESや西野カナ、アニメ『弱虫ペダル』のテーマソングなど、幅広いジャンルで数々のヒット曲を手掛けてきた佐伯youthKをサウンドプロデューサーに迎え、低音のグルーヴと爽快なリズムに坂田の表情豊かな歌声が重なり、開放感あふれるサウンドに仕上がった。
新曲「デトックスサンデー」は、平日の慌ただしさを忘れ、心のままに過ごす”ちょっとズボラで愛おしい日曜日”を切り取った一曲。「何もしない時間」を肯定し、日々を頑張るあなたにそっと寄り添う、ご褒美ソングとなっている。
■リリース情報
2025.09.24 ON SALE
DIGITAL SINGLE「デトックスサンデー」
