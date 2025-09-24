鳥ミング効果？ サマーカットした猫が“まごうことなき鶏肉”に

どこからどう見ても鶏肉です。ロティサリーチキンです。クリスマスの日にテーブルに置かれていてもまったく違和感のない姿です。

美味しそうに焼き上がった鶏肉……のように見える猫ちゃんがXで話題を集めています。

消防設備業を手掛ける会社に勤務している“サラリーマン猫”こと「タマ王」ちゃんのXアカウントにこのほど投稿されたのは、トリミングから帰ってきたタマ王ちゃんの姿。

床でうずくまっているのを上から撮影した1枚ですが「弊猫トリミング後、鶏肉みたいになって帰ってきた」というコメントが添えられているとおり、その姿は95％くらい鶏肉です。

毛がさっぱり刈り取られているのはもちろんのこと、四肢を折りたたんでうずくまっている様子が、ロティサリーチキンを彷彿とさせます。

このあまりにも鶏肉すぎるタマ王ちゃんには10万件を超えるいいねが寄せられ「まごうことなき鶏肉」「鳥ミング」「クリスマスに需要ありそう」といったコメントが集まっています。

アカウントを管理する青木さんによると、タマ王ちゃんは今回が“猫生”（猫の人生）において初めてのサマーカット。猫ちゃんのサマーカットは珍しいかもしれませんが、昨今の猛暑の中では、立派な選択肢の1つです。

青木さん自身「まだまだ残暑が厳しいのでサマーカットする価値あると思います！」と話しており、短くなったタマ王ちゃんについては「イメチェンで可愛さ倍増、手触りも良くなって大満足です！」とのことです。

なお頭だけ毛が残っているのは、トリミング対象外だったからだそう。この頭の絶妙な毛残りも、鶏肉感をさらに際立たせています。

よく言われる「可愛すぎて食べちゃいたい」という感想の意味が、少し変わってきそうな1枚でした。

タマ王 TAMAOさん（@aokimarke）

