景色の感動を近くで！ 2025年8月の双眼鏡 人気ランキングTOP10 2025/9/24
「BCNランキング」2025年8月の月次集計データによると、双眼鏡の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 コールマン M8X21 ブラック
コールマン M8X21 ブラック（ビクセン）
2位 Do・Nature 7X18
STV-B07B（ケンコー・トキナー）
3位 コールマン M10X21 シルバー
コールマン M10X21 シルバー（ビクセン）
4位 スポーツスターEX 10x25D CF
スポーツスターEX 10x25D CF（ニコンビジョン）
5位 スポーツスターEX 8x25D CF
スポーツスターEX 8x25D CF（ニコンビジョン）
6位 Pliant 3X25 スリム シルバー
Pliant 3X25 スリム シルバー（ケンコー・トキナー）
7位 SG-H 8X21
SG-H 8X21（ケンコー・トキナー）
8位 Trip light 8x21 RC II シャンパンゴールド
Trip light 8x21 RC II シャンパンゴールド（OMデジタルソリューションズ）
9位 Trip light 8x21 RC II パールホワイト
Trip light 8x21 RC II パールホワイト（OMデジタルソリューションズ）
9位 Sportstar Zoom 8-24x25 ブラック
Sportstar Zoom 8-24x25 ブラック（ニコンビジョン）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
