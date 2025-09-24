P500」月例レポート】
●米国経済
○7月の製造業購買担当者景気指数（PMI）は49.8となりました。事前予想は49.5で、6月の52.9から低下しました（速報値は49.5）。
○7月のISM製造業景気指数は事前予想の49.5に対して48.0となり、6月の49.0から低下しました。
○7月のサービス業PMIは事前予想の55.2に対して55.7となり、6月の52.9から上昇しました。
○7月のISM非製造業景気指数は事前予想の51.5に対して50.1となりました。6月は50.8でした。
○8月のPMI速報値は製造業が低下するとの事前予想だった49.7に対して53.3となり、6月の49.8から上昇しました。サービス業は事前予想の53.0に対して55.4となり、7月の55.7から低下しました。
○第2四半期の労働生産性の速報値（年率換算）は事前予想の前期比1.9％上昇に対して同2.4％上昇となりました。第1四半期は同1.5％低下でした。単位労働コストは1.6％上昇（事前予想は2.1％）となり、第1四半期の6.6％から低下しました。
○7月の鉱工業生産指数は前月比0.1％（事前予想は同横ばい）低下しました。6月は当初発表の同0.3％上昇から同0.4％上昇に上方修正されました。設備稼働率は6月の改定値77.7％（当初発表は77.6％）から低下して77.5％となりました。
○7月の消費者物価指数（CPI）は事前予想通りの前月比0.2％上昇となりました（6月は同0.3％上昇）。前年同月比では2.7％上昇しました（6月も同2.7％上昇）。食品とエネルギーを除いたコアCPIは前月比0.3％上昇（事前予想通り。6月は同0.2％上昇）、前年同月比では3.1％上昇しました（6月は同2.9％上昇）。
○7月の生産者物価指数（PPI）は、6月が前月比横ばいだったのに対して、事前予想の前月比0.2％上昇を上回る同0.9％上昇となりました。前年同月比では3.3％上昇となりました（6月は同2.3％上昇）。食品とエネルギーを除いたコアPPIも事前予想の前月比0.2％上昇に対して同0.9％上昇となりました。前年同月比では3.7％上昇となり、6月の同2.6％上昇を上回りました。
○2025年第2四半期のGDP成長率の改定値は、速報値の前期比年率3.0％増と事前予想の同3.1％増を上回る同3.3％増となりました。個人消費は速報値の同1.4％増から同1.6％増に上方修正されました。
○2025年第2四半期の企業利益の速報値は、第1四半期の前年同期比8.7％増に対して同7.0％増となりました。
○7月の個人所得は事前予想通り前月比0.4％増となりました。6月は同0.3％増でした。個人消費支出は6月の同0.3％増に対して同0.5％増となりました。
⇒7月のPCE（個人消費支出）価格指数は前月比0.2％上昇（6月は同0.3％上昇）、前年同月比では2.6％上昇（6月も同2.6％上昇）となりました。コアPCE価格指数は前月比0.3％上昇（6月も同0.3％上昇）、前年同月比では2.9％上昇（6月は同2.8％上昇）となりました。
○6月の卸売在庫の確報値は市場予想通り前月比0.1％増となりました。5月は同0.3％減でした。
○7月の企業在庫は市場予想通り前月比0.2％増でした。6月は同横ばいでした。
○7月の小売在庫の速報値は市場予想通り前月比0.2％増となりました。6月は同0.3％増でした。
○7月の卸売在庫の速報値は市場予想の前月比0.1％増に対して同0.2％増となりました。6月は同0.2％増でした。
○7月の自動車販売台数は年率換算で1640万台となり、事前予想の同1560万台、6月の同1530万台を上回りました。そのうち、北米産（カナダ、メキシコ、米国）の自動車販売台数は1280万台となり、6月の1200万台を上回りました。
○2025年第2四半期のEコマース小売売上高は、事前予想が前期比0.1％減だったのに対し、同1.4％増となりました。2025年第1四半期は同0.1％増でした。