「驚く声も上がった」６戦４発！ドイツで無双する“日本の10番”はなぜプレミアに移籍しなかったのか。現地メディアが見解「何よりも重要だったのは…」
今夏にフライブルクからフランクフルトに移籍した堂安律は、ここまで公式戦４ゴール・１アシストをマーク。チャンピオンズリーグのデビュー戦では、得点に等しいプレー（記録はオウンゴール）というシーンもあり、早くも結果を残している。
そんななか、ドイツメディア『neunzigplus』は９月23日、「フランクフルトへの移籍。堂安がプレミアリーグに行かなかった理由」と見出しを打った記事を掲載。次のように報じた。
「フライブルクで好調なシーズンを過ごした右ウインガーの堂安は、チャンピオンズリーグ出場という夢を実現し、ワールドカップ前の年に更なる成長を遂げたいと考えていた。長年ブンデスリーガでコンスタントに好成績を収めてきた堂安に対し、資金力のあるプレミアリーグがほとんど関心を示さなかったことに、驚きの声も上がった」
そして、古巣フライブルクのスポーツディレクターであるヨッヘン・ザイアー氏が、『kicker』誌のインタビューで発したコメントを紹介している。
「彼ら（プレミアリーグのクラブ）が求めている選手像を考えると、リツのような選手にとっては容赦のないところがある。私にとっては特別な選手だった。怪我もなく、今後４、５年は安定したクオリティを保証してくれるだろう。しかし、27歳という年齢はもはや若くなく、１年で9000万ユーロで転売できるという夢を体現するわけではない」
また、同氏によれば、日本代表の10番にとって、「チャンピオンズリーグ（CL）でプレーするという夢は何よりも重要だった」という。
「だからこそ彼は数年前にヨーロッパにやって来て、いまフランクフルトでその夢を実現しているんだ」
世界最高峰のプレミアリーグであれば、中堅クラブでも待遇はフランクフルトよりも良かったかもしれないが、CLに出場するのは簡単ではない。上位クラブでもしかりだ。
今季のCLに出られ、今後も可能性が低くないという点は、移籍決断の大きな要因になったようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
