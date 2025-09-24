P500」月例レポート】
●配当金
○2025年8月の配当支払額は前年同月比0.9％減となりました。7月は同2.2％増、6月は同12.8％増、5月は同0.02％増、4月は同9.5％増、3月は24.8％増、2月は同8.2％減、1月は同12.5％増でした。年初来では前年同期比で5.2％増となっています。2024年通年の配当支払額は前年比6.44％増でした（2023年は同5.05％増、2022年は同10.81％増）。
⇒8月の配当支払い金は1株当たり7.58ドルと、前年同月の7.65ドルを下回りました。
⇒2025年初来の配当支払い金は前年同期の1株当たり48.67ドルを上回る51.22ドルとなりました。
⇒2025年8月までの12ヵ月間の配当支払い金は1株当たり77.38ドルと、2024年8月までの12ヵ月間の71.89ドルを上回りました。
→2024年通年の配当支払い金も、前年の1株当たり70.30ドルから74.83ドルに増加し、過去最高を更新しています。
⇒2025年8月は、増配が18件、配当開始が0件、減配が1件で、配当停止が0件でした。2024年8月は、増配が21件、配当開始が0件で、減配が1件、配当停止が2件でした。年初来では、増配が249件、配当開始が4件、減配が6件、配当停止が1件となっています。
→2024年は、増配が342件、配当開始が8件、減配が15件、配当停止が2件でした。
→2023年は、増配が348件、配当開始が11件、減配が26件、配当停止が4件でした。
→2022年は、増配が377件、配当開始が7件、減配が5件、配当停止が0件でした。
○8月の増配率の中央値は7月の6.38％から5.06％に低下し（6月は5.34％、5月は4.98％、4月は4.96％、3月は4.71％、2月は6.67％、1月は5.73％）、年初来では5.88％となっています。2024年通年では6.25％でした。8月の平均増配率は7月の7.82％から7.20％に低下し（6月は8.17％、5月は7.27％、4月は7.62％、3月は7.98％、2月は8.75％、1月は7.97％）、年初来では8.14％となっています。2024年通年の平均値は8.31％（いずれも2倍以上になった銘柄は除く）でした。2023年の年間の増配率の中央値は7.01％（2022年と2021年はともに8.33％）、平均値は8.68％（同11.80％、同11.76％）でした。
○2024年通年の配当支払い額は前年比6.44％増加しました。これにより、S&P500指数 の株主への実際の年間の現金配当は15年連続で増加し、13年連続で過去最高を更新しました。
○2025年に関して：
⇒配当の伸びは持続し、従来期待されていた水準は大幅に下回っているものの、経済の不確実性を踏まえれば予想並みとなっています。現時点で、不確実性は配当の伸びに歯止めをかけていない模様ですが、伸び率を抑制しているようです。企業の将来に対するコミットメントの度合いは消極的になっているようです。
⇒世界の政府の政策を巡る現在の不確実性の度合いに加えて雇用とインフレを巡る個人の懸念を踏まえると、企業は引き続き進展する様々な変化を評価し、これが生産、設備投資、雇用、あるいは配当であれ、将来に対するコミットメントの縮小につながる可能性があります。
⇒政府の行動と交渉におけるスピードを踏まえると、企業が様子見のアプローチを継続することで、配当の伸びは抑制される可能性があります。ただし、今年の夏までに政府間・国際間のハイレベルでの解決策が見出されるとの基本シナリオを想定すると（ただし、なお多くの具体的内容には欠ける見込み）、2025年下半期の配当の伸びは過去平均を上回るかもしれません。配当の伸びを後押しする材料として、FRBによる銀行のストレステストが成功裏に終わったことで（2025年6月27日に結果が発表され、22行全行が合格）、大手銀行は増配を発表しています。2025年通期のS&P500指数の配当支払額は6％の伸びが予想されます。これは2025年に入る前の時点の8％の予想値から低下していますが、年間の配当支払額は過去最高を更新する見通しです。対して、2024年は前年比6.4％増、2023年は同5.1％増、2022年は同10.8増％でした。