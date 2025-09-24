¼ó°Ì¡Èµ´ÌÚ¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡É¤Î¶¯¤µ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤¿½Ö´Ö¡££¸ÀïÉé¤±¤Ê¤·¡õ£³Ï¢¾¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿CÂçºåÀï¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø¤ÎÇØ·Ê
¡ÎJ£±Âè31Àá¡Ï¼¯Åç £³¡Ý£± CÂçºå¡¿£¹·î23Æü¡¿¥á¥ë¥«¥ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à
¡¡¼ó°Ì¤Î¼¯Åç¤¬¥Û¡¼¥à¤ËCÂçºå¤ò·Þ¤¨¤¿°ìÀï¡¢Ëþ°÷¤Î¥¢¥¦¥§¡¼¡¦ºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¾¡Íø¤·¤¿Á°Àá¤Î±ºÏÂÀï¤«¤é£´¿Í¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤ÆÎ×¤ó¤À¼¯Åç¤Ï¡¢11¿ÍÁíÆþ¤ìÂØ¤¨¤È¤¤¤¦ÂçÃÀ¤Êºö¤Ë½Ð¤¿CÂçºå¤Ë28Ê¬¤ËPK¤ÇÀèÀ©¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âPK¤ò¸¥¾å¤·¤¿ÃÎÇ°·Ä¤¬£³Ê¬¸å¤Ë¹ë²÷¤Ê¥Ø¥Ã¥É¤ÇÆ±ÅÀÃÆ¤òÃ¥¤¦¤È¡¢53Ê¬¤Ë¤Ï¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¡¢68Ê¬¤Ë¤Ï¾¾Â¼Í¥ÂÀ¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÆÍ¤Êü¤·¡¢¼ó°Ì¥¡¼¥×¤È¤Ê¤ë£³Ï¢¾¡¡Ê£¸ÀïÉé¤±¤Ê¤·¡Ë¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç³«ºÅ¤·¤¿ÀîºêÀï¤ò½ü¤±¤Ð¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤ÎËÜµòÃÏ¡¦¥á¥ë¥¹¥¿¤Ç¤ÎÀèÀ©¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¸å¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø¤Ïº£µ¨½é¤À¤È¤¤¤¦¡£²¿¤è¤êCÂçºå¤ÈÆ±ÍÍ¤ÎÃæ£²Æü¤Ç¤Î»î¹ç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤¬ºÇ¸å¤Þ¤ÇÎÏ¤òÈ´¤«¤º¤ËÁö¤êÀÚ¤Ã¤¿»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç½ªÎ»¤Î¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Õ¥ë½Ð¾ì¤Î¾®ÃÓÎ¶ÂÀ¡¢L¡¦¥»¥¢¥é¤é¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎÎëÌÚÍ¥Ëá¡¢¥Á¥ã¥ô¥ê¥Ã¥Á¡¢¾¾Â¼Í¥ÂÀ¤é¤â¤½¤Î¾ì¤ËÅÝ¤ì¤³¤à¡£»þ´Ö¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤ËÂ¤ò»ß¤á¤º¤Ë¶î¤±²ó¤ë¡£¤½¤ó¤Ê»Ñ¤«¤é¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¶¯¤¤°ìÂÎ´¶¤È¡¢ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¸þÀ¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£µ´ÌÚÃ£´ÆÆÄ¤¬¸ý¤Ë¤·¤¿¡ÖÁíÎÏÀï¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤Þ¤µ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÁª¼ê¤¬µ¤»ý¤Á¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¥²¡¼¥à¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¸å¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ëÁª¼ê¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤«¤Ê¤ê¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¤è¤¯Áö¤ê¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÊ³Æ®¤Ë¶»¤âÄ¥¤Ã¤Æ¤ß¤»¤ë¡£
¡¡¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ç¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¼Æºê³Ù¡¢¥¿¡¼¥ì¥¹¡¦¥Ö¥ì¡¼¥Í¥ë¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Þ¤Ç½ÐÈÖ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¤é¤Ï²ù¤·¤¤¤â»×¤¤¤â»Ä¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤âÍ¥¾¡¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î»î¹ç¤Ë¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¡¢Ã¯¤â¤¬°ìÀÚ¼ê¤òÈ´¤«¤º¤Ë¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¹ÔÆ°¤Ç¤¤ë¤Î¤¬º£¤Î¼¯Åç¤Î¶¯¤µ¤ÎÇØ·Ê¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¾¡¤Ã¤¿¤«¤éOK¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬Âç¤¤¤¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¸òÂå½Ð¾ìÄ¾¸å¤Ë£³ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤Ã¤¿¾¾Â¼¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Ç¤Ê¤¯¤È¤â¼«¿È¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿Ìò³ä¤ò¤Þ¤Ã¤È¤¦¤·¡¢Ã¯¤â¤¬Ëý¿´¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯»î¹ç¤¬½ª¤ï¤ì¤Ð²ÝÂê¤ò¸«¤Ä¤á¹ç¤¦¡£¡È¾¡¤Á¤Ê¤¬¤é½¤Àµ¡É¤È¸À¤¨¤ë¡¢¤Þ¤µ¤ËÍýÁÛÅª¤Ê½Û´Ä¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡³Î¤«¤Ë¥²¡¼¥àÆâÍÆ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À²þÁ±¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¡£¸åÊý¤«¤é¤Î¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤ÏÀºÅÙ¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Î·Á¤ò¤è¤êËá¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢Áê¼ê¤ò¸«¤Æ½ÀÆð¤Ë¿¶Éñ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¡¢¹¶·â¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¥¢¥Ã¥×¤âÂçÀÚ¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢ÀèÀ©¤ò¤µ¤ì¤Æ¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÁê¼ê¤ò²¡¤·¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¯¥í¥¹¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹ÎÏ¶¯¤µ¤Ï±ýÇ¯¤Î¼¯Åç¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¡¢L¡¦¥»¥¢¥é¤ÎµÕÅ¾ÃÆ¤ÏÁê¼ê¤Î¥ß¥¹Íí¤ß¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿·Á¤Ç¡¢£³ÅÀÌÜ¤ÏÃÎÇ°¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿º¸¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤Î¥Á¥ã¥ô¥ê¥Ã¥Á¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë£²¥È¥Ã¥×¤ÎL¡¦¥»¥¢¥é¡¢ÎëÌÚ¡¢±¦¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤Î¾¾Â¼¤¬¤·¤Ã¤«¤êÃæ¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½Ã¥¤¨¤¿ÆÀÅÀ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£3ÅÀ¤È¤â´ðËÜ¤ËÃé¼Â¤Ç¡¢¤ä¤ë¤³¤È¤¬Å°Äì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÎ¢ÉÕ¤±¤Ë¤â´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹ç½ªÈ×¤Ï½Å¿´¤ò¤«¤Ê¤ê²¼¤²¡¢Áê¼ê¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¤·¤Ã¤«¤êÙû¤ÍÊÖ¤¹¼ê·ø¤¤¼éÈ÷¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜÍè¤Ïµ´ÌÚ´ÆÆÄ¤¬¤«¤Ä¤ÆÎ¨¤¤¤¿Àîºê¤Ç¸«¤»¤¿¤è¤¦¤Ê²ÚÎï¤Ê¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥¯¤ä¡¢¹¶¤áÀÚ¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¸«¤»¤¿¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢º£¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀ°Íý¤·¡¢¤½¤ì¤òÂÎ¸½¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£´ÆÆÄ¡¢Áª¼ê¤é¤ËÌÂ¤¤¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¾¡ÅÀ¤òÀÑ¤á¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¾¡Íø¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¤Â³¤±¤é¤ì¤ë½¸ÃÄ¤Ë½¢Ç¤£±Ç¯ÌÜ¤ÇÆ³¤¤¤Æ¤¤¤ëµ´ÌÚ´ÆÆÄ¤Î¼êÏÓ¤Ï²þ¤á¤ÆÆÃÉ®¤ËÃÍ¤¹¤ë¡£
¡ÖÅö½é¤«¤éÊ·°Ïµ¤¤ÎÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×
¡¡¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ò¸å¤Ë¤¹¤ëÁ°¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿µ´ÌÚ´ÆÆÄ¤Î¸ÀÍÕ¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Àîºê¤Ç£³ÅÙ¤ÎJ1À©ÇÆ¤Î·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÃÎÇ°¤Ï¡Ö½ªÈ×Àï¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÄÉ¤¤É÷¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥ê¡¼¥°¤Ï»Ä¤ê£·Àï¡£º£Àá¤Î·ë²Ì¤Ç¾¡ÅÀ¤ò61¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¼¯Åç¤Ï¡¢£²°Ì¤Î¿À¸Í¤È¤Î¾¡ÅÀº¹¤ò£´¤Ë¹¤²¤¿¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤³¤Î¤Þ¤ÞÁö¤êÀÚ¤ë¤Î¤«¡£Âç¤¤¤Ë³Ú¤·¤ß¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡üËÜÅÄ·ò²ð¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ë
