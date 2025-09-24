バルセロナMFガビ、内側半月板損傷で手術…約4〜5カ月の離脱へ
バルセロナは23日、スペイン代表MFガビがしばらく離脱することを明らかにした。
トレーニング中に右ひざを痛めたガビは、8月23日に行われたラ・リーガ第2節のレバンテ戦に出場したのを最後に欠場が続いていた。当初は手術を回避することが見込まれていたものの、バルセロナは内側半月板損傷の治療のために関節鏡手術を受け、半月板を温存するために縫合術を受けたことを発表。これにより、回復期間は約4〜5カ月が見込まれることを明らかにしている。
現在21歳のガビは2015年夏にベティスの下部組織からバルセロナの下部組織に加入。2021年8月に17歳でデビューを飾ると、瞬く間にレギュラーの座を勝ち取った。2023年11月の代表戦で右ひざ前十字じん帯を断裂し、長期離脱を強いられたが、昨年10月に戦列復帰。昨季は公式戦42試合出場で3ゴール3アシストを記録し、今季も開幕から2試合に出場していたなか、再びしばらく戦列離脱を余儀なくされることとなった。
