WEST.合計360曲サブスク解禁決定！リスニングパーティー＆生配信も開催
WEST.が、10月1日より、これまでにリリースした全シングル（24タイトル135曲）と全アルバム（12タイトル225曲）合計360曲をサブスク解禁することが決定した。
■WEST.のライブ音源53曲も解禁
WEST.は、2014年に「ええじゃないか」でCDデビューし、2025年に11周年を迎えた。
10月1日には第1弾として、これまでにリリースした全シングル（24タイトル135曲）と全アルバム（12タイトル225曲）合計360曲のストリーミング・ダウンロードがスタート。
そして、WEST.初の主催フェス『WESSION FESTIVAL 2025』（会場：大阪・万博記念公園）の開催初日となる10月12日には第2弾として、コンサートやフェスでの熱いステージを体感できる臨場感たっぷりのライブ音源（6タイトル53曲）のストリーミング・ダウンロードもスタートする。
関西色全開のデビュー曲「ええじゃないか」や、心揺さぶるメッセージソング「証拠」、10周年に行った楽曲投票で好きな楽曲No.1に輝いた「アンジョーヤリーナ」に加え、あいみょん、山口隆（サンボマスター）、柳沢亮太（SUPER BEAVER）、トータス松本（ウルフルズ）ら名だたるミュージシャンからの楽曲提供も多数。コミカルで明るい楽曲から、パワフルなダンスナンバー、セクシーな楽曲、そして応援歌まで、ジャンルに捉われない多様な楽曲の数々が、このたび一挙解禁となる。
サブスク解禁に先駆け、WEST.の新ビジュアルも公開された。
■サブスク解禁当日は、メンバーと一緒に盛り上がれる企画を開催
そして、解禁当日10月1日のスケジュールも発表。
0時のサブスク解禁を皮切りに、12時には特設サイト「WEplayliST.」がオープン。WEST.全楽曲の中から自由に7曲選び、オリジナルのプレイリストを作ってシェアすることができる。
そして、19時からはメンバー全員参加のSpotify公式リスニングパーティーを開催（※Spotifyプレミアムユーザーのみ参加可能/アーカイブ配信なし）。その後20時20分からWEST.公式YouTube生配信、21時からLINE MUSIC生配信（19時からティザー公開）も実施。LINE MUSIC生配信では歌唱も予定されており、WEST.待望のサブスク解禁当日をメンバーと一緒に盛り上がれる企画が満載だ。
この機会に、11年積み重ねてきたWEST.の軌跡を、幅広い楽曲を通じて体感しよう。
■配信楽曲一覧
◎10月1日0時配信
◇シングル（24タイトル135曲）
・ええじゃないか
・ジパング・おおきに大作戦 / 夢を抱きしめて
・ズンドコ パラダイス
・バリ ハピ
・逆転Winner
・人生は素晴らしい
・おーさか☆愛・EYE・哀 / Ya! Hot! Hot!
・僕ら今日も生きている / 考えるな、燃えろ!!
・プリンシパルの君へ / ドラゴンドッグ
・スタートダッシュ！
・ホメチギリスト / 傷だらけの愛
・アメノチハレ
・Big Shot!!
・証拠
・週刊うまくいく曜日
・サムシング・ニュー
・でっかい愛 / 喜努愛楽
・黎明 / 進むしかねぇ
・星の雨
・しあわせの花
・絶体絶命 / Beautiful / AS ONE
・ハート / FATE
・まぁいっか！
・ウェッサイソウル！ / BIG LOVE SONG
◇アルバム（12タイトル225曲）
・go WEST よーいドン！
・パリピポ
・ラッキィィィィィィィ7
・なうぇすと
・WESTival
・WESTV！
・W trouble
・rainboW
・Mixed Juice
・POWER
・AWARD
・A.H.O. -Audio Hang Out-
◎10月12日0時配信
◇ライブ音源（6タイトル53曲）
・From METROCK 2024
・WEST. DOME TOUR AWARD ～10th Anniversary～
・From SUMMER SONIC 2024
・WEST. 10th Anniversary Live “W” -Film edition-
・ハート -From THE FIRST TAKE-
・ええじゃないか -From THE FIRST TAKE-
