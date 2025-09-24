WEST.合計360曲サブスク解禁決定！リスニングパーティー＆生配信も開催

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

WEST.が、10月1日より、これまでにリリースした全シングル（24タイトル135曲）と全アルバム（12タイトル225曲）合計360曲をサブスク解禁することが決定した。

■WEST.のライブ音源53曲も解禁

WEST.は、2014年に「ええじゃないか」でCDデビューし、2025年に11周年を迎えた。

10月1日には第1弾として、これまでにリリースした全シングル（24タイトル135曲）と全アルバム（12タイトル225曲）合計360曲のストリーミング・ダウンロードがスタート。

そして、WEST.初の主催フェス『WESSION FESTIVAL 2025』（会場：大阪・万博記念公園）の開催初日となる10月12日には第2弾として、コンサートやフェスでの熱いステージを体感できる臨場感たっぷりのライブ音源（6タイトル53曲）のストリーミング・ダウンロードもスタートする。

関西色全開のデビュー曲「ええじゃないか」や、心揺さぶるメッセージソング「証拠」、10周年に行った楽曲投票で好きな楽曲No.1に輝いた「アンジョーヤリーナ」に加え、あいみょん、山口隆（サンボマスター）、柳沢亮太（SUPER BEAVER）、トータス松本（ウルフルズ）ら名だたるミュージシャンからの楽曲提供も多数。コミカルで明るい楽曲から、パワフルなダンスナンバー、セクシーな楽曲、そして応援歌まで、ジャンルに捉われない多様な楽曲の数々が、このたび一挙解禁となる。

サブスク解禁に先駆け、WEST.の新ビジュアルも公開された。

■サブスク解禁当日は、メンバーと一緒に盛り上がれる企画を開催

そして、解禁当日10月1日のスケジュールも発表。

0時のサブスク解禁を皮切りに、12時には特設サイト「WEplayliST.」がオープン。WEST.全楽曲の中から自由に7曲選び、オリジナルのプレイリストを作ってシェアすることができる。

そして、19時からはメンバー全員参加のSpotify公式リスニングパーティーを開催（※Spotifyプレミアムユーザーのみ参加可能/アーカイブ配信なし）。その後20時20分からWEST.公式YouTube生配信、21時からLINE MUSIC生配信（19時からティザー公開）も実施。LINE MUSIC生配信では歌唱も予定されており、WEST.待望のサブスク解禁当日をメンバーと一緒に盛り上がれる企画が満載だ。

この機会に、11年積み重ねてきたWEST.の軌跡を、幅広い楽曲を通じて体感しよう。

■配信楽曲一覧

◎10月1日0時配信

◇シングル（24タイトル135曲）

・ええじゃないか

・ジパング・おおきに大作戦 / 夢を抱きしめて

・ズンドコ パラダイス

・バリ ハピ

・逆転Winner

・人生は素晴らしい

・おーさか☆愛・EYE・哀 / Ya! Hot! Hot!

・僕ら今日も生きている / 考えるな、燃えろ!!

・プリンシパルの君へ / ドラゴンドッグ

・スタートダッシュ！

・ホメチギリスト / 傷だらけの愛

・アメノチハレ

・Big Shot!!

・証拠

・週刊うまくいく曜日

・サムシング・ニュー

・でっかい愛 / 喜努愛楽

・黎明 / 進むしかねぇ

・星の雨

・しあわせの花

・絶体絶命 / Beautiful / AS ONE

・ハート / FATE

・まぁいっか！

・ウェッサイソウル！ / BIG LOVE SONG

◇アルバム（12タイトル225曲）

・go WEST よーいドン！

・パリピポ

・ラッキィィィィィィィ7

・なうぇすと

・WESTival

・WESTV！

・W trouble

・rainboW

・Mixed Juice

・POWER

・AWARD

・A.H.O. -Audio Hang Out-

◎10月12日0時配信

◇ライブ音源（6タイトル53曲）

・From METROCK 2024

・WEST. DOME TOUR AWARD ～10th Anniversary～

・From SUMMER SONIC 2024

・WEST. 10th Anniversary Live “W” -Film edition-

・ハート -From THE FIRST TAKE-

・ええじゃないか -From THE FIRST TAKE-

