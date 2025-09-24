この記事をまとめると ■紙のカタログは廃止の流れが進んでおり複雑な思いを抱く人も多い ■デジタル版も動画や360度表示など豊富な利点を備えている ■紙とデジタルの共存こそ理想だが現実はコストが課題だ

デジタル化で消えゆく紙カタログ

気になるクルマがある。ほしいと思っているクルマがある。そのクルマのことをもっとじっくり知りたいと思ったとき、紙のカタログの存在はなくてはならないものでした。「……でした」。そうです。過去形です。一部の自動車メーカーでは紙のカタログが廃止されつつあるのです。時代の流れとは思いつつも、複雑な思いを抱いている人（とくにクルマ好きやカタログ収集家）もいるのではないでしょうか。

おそらく、この流れを止めることはできません。むしろ加速していく可能性が高そうです。遅かれ早かれ受け入れざるを得ません。

そこで、紙のカタログが廃止されデジタルカタログに移行しつつある昨今、デジタル版の優位性について考えてみました。

●動画が観られる（映像と音が楽しめる）

デジタルカタログの最大の利点であり、優位性といえば動画が観られることでしょう（紙のカタログにもリンク先が指定されたQRコードがあれば閲覧することができます）。気になるクルマのデザインや走行シーン、内外装の雰囲気、音など、より実車に近いイメージがつかめます。かつてはテレビCMやディーラーのモニターで映し出されていたプロモーション映像を自身の端末で気軽に観られるようになったのはありがたい限りです。

●内外装を360度の視点で観られる

かつては実車を確認するためにわざわざディーラーまで足を運んだものですが、まるで人の目でぐるりと眺めるように、クルマの外観や内装を映像で確認することができるのもデジタルカタログならではの利点です。しかも、実車では難しい「身長よりも上の視点」でチェックすることもできます。

●拡大・縮小ができる

正面から見たときの画像を拡大したい、メーターパネルのアップの画像が見たい……など、拡大や縮小が簡単にできることもデジタルカタログならではの優位性といえます。内外装の色の組み合わせを変更しつつ「寄り」と「引き」でイメージを掴むことも容易です。願わくば、もう少し画像の解像度を上げてほしいと思うこともしばしばありますが、そうなるとデジタルカタログのファイルの容量が極端に増えてしまい、読み込みに時間がかかるため、このあたりは技術の進歩を待つしかなさそうです。

理想はデジタルと紙の共存だが……

●画面上で自分好みの仕様を作ることができる（カーコンフィギュレーター）

自動車メーカーによっては、画面上で自分好みの仕様を再現することが可能な「カーコンフィギュレーター」が無料で用意されています。内外装の色の組み合わせが合うか、ホイールのデザインとのマッチング、エアロパーツ、細かいところだと内装のステッチの色まで再現が可能です。ここまでくると、買う・買わないを別にして、興味本位で試してみるだけでも充分に楽しめます。

●通勤の途中や昼休みでも見られる（笑）

気になるクルマの情報をちょっとした空き時間にチェックしておきたい。グレードをはじめ、ボディカラーや内装の色、オプションなど。空いた時間に自分好みの仕様を考えるのは至福のひとときです。

さすがに紙のカタログを電車の車内や勤務先で広げることは勇気がいる（笑）と思いますが、PDFカタログであれば周囲を気にすることなく妄想できます。そのとき注意しなければならないのが「本人が気づかないところでニヤついている」可能性が高いということ。周囲から見ればただのアブナイ人にしか映りません。

●まとめ：紙とデジタルカタログの共存が理想的だが……

紙のカタログとデジタルカタログ、それぞれにメリットとデメリットがあります。当然のことながら優劣はつけられません。筆者自身は紙のカタログで育った世代です。憧れのクルマのカタログを手にしたときの喜びや、毎日のように眺めていたらボロボロになってしまったことなど、さまざまな思い出があります。

とはいえ、紙のカタログには制作費や印刷代、モデルチェンジなどであまった場合の処分など、さまざまなコストがかかります。誤字脱字が見つかってもすぐには更新できません。訂正内容をまとめた用紙を作成し、印刷して全国のディーラーに配付しなければなりません。

デジタルカタログの優位性や便利さを理解しつつ、並行して紙のカタログも残してほしい、というのが本音でしょうか。とはいえ制作費や印刷代もばかにならないので、希望者には有償で配付する形でもいいと思うのですが、各自動車メーカーの皆さま、いかがでしょうか？