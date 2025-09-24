岡田将生、松たか子ら『大豆田とわ子と三人の元夫』キャストから“お祝い”届く 手書きの名前入り“のし紙”ショット添え「#うれしいなぁ」
俳優・岡田将生が22日、自身のインスタグラムを更新。ドラマ『大豆田とわ子と三人の元夫』（フジテレビ系／2021年4月期放送）の共演キャストから“お祝い”を受け取ったことを報告した。
【写真】「最高すぎるーーーー」松たか子、松田龍平、角田晃広の“手書き”名前入りののし紙
岡田は「#うれしいなぁ #大豆田とわ子と三人の元夫」とつづり、大豆田とわ子役の松たか子、岡田（中村慎森役）と共にとわ子の元夫を演じた松田龍平（田中八作役）、東京03・角田晃広（佐藤鹿太郎役）からの贈り物にあった、のし紙の写真をアップ。のし紙には、それぞれの名前が手書きで記されている。
コメント欄には「大好きなドラマ」「これは嬉しいですね」「最高すぎるーーーー」「すごいメンバー」「いまでも交流あるんだなぁ 好きなドラマだったから、嬉しい。ほっこり」「愛でしかないです」「素敵です！幸せですね」などの声が寄せられている。
岡田は俳優の高畑充希と24年11月19日に結婚を発表。2人は、7月に所属事務所を通じて第1子妊娠を発表し、冬ごろの出産を予定していると明かしている。
