VTuber「ホロライブ」ファンクラブ10・15開設へ 年会費6600円、「身近に感じられる」特典も
VTuberグループ「ホロライブ」所属タレントのファンクラブ「hololive FANCLUB」が10月15日より開設される。運営するカバーが24日、発表した。
【画像】VTuber「ホロライブ」公式ファンクラブ特典（一覧）
「ファンの皆様から多数のご要望をいただいておりました」と発表。ホロライブを身近に感じられるよう、様々な特典が用意されるほか、ライブやイベントのチケット先行も含まれる。年会費は6600円（税込）。クレジットカード、コンビニ、銀行振込（Pay-easy）、メルペイ、PayPayで決済できる。
なお、チケット先行は現在、日本のプレイガイドを利用予定のため「海外ユーザーは参加いただけません」と告知している。
過去に提供していたファンクラブサービスについては、現在特典の提供やサービスの更新を終了している。引き続きアーカイブサイトとしての利用は可能だが、今回の新サービス設立に伴い、2026年3月31日（火）午後4時より、新規入会の停止および継続更新の自動解除を行っていく。
