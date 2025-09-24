細田守監督最新作『果てしなきスカーレット』11月21日公開 過去5作品を特別価格で発売へ
『サマーウォーズ』『竜とそばかすの姫』など数々の大ヒットアニメーション映画を手がけ、世界中のファンを魅了してきた細田守監督。その最新作『果てしなきスカーレット』が、11月21日に全国公開される。
【動画】映画『果てしなきスカーレット』90秒予告
公開を記念し、細田監督の代表作5作品――『サマーウォーズ』（2009年）、『おおかみこどもの雨と雪』（2012年）、『バケモノの子』（2015年）、『未来のミライ』（2018年）、そして『竜とそばかすの姫』（2021年）が、スペシャルプライス版Blu-ray＆DVDとして11月19日に発売されることが決定した。
各タイトルのBlu-rayは2980円（税込）、DVDは1980円（税込）。2026年3月31日までの期間限定販売。
特に『竜とそばかすの姫』は今回が初のスペシャルプライス版リリースとなり、最新作に先駆けて手軽に楽しめる機会となる。長年にわたり愛されてきた細田監督の名作群が、改めて注目を集めそうだ。
（C）2009 SUMMERWARS FILM PARTNERS
（C）2012「おおかみこどもの雨と雪」製作委員会
（C）2015 THE BOY AND THE BEAST FILM PARTNERS
（C）2018 スタジオ地図
（C）2021 スタジオ地図
