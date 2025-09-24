24日未明、上越市の工場で火事がありました。出火当時、工場内には従業員がいましたが全員逃げて無事でした。



火事があったのは、上越市柿崎区柿崎の理研製鋼の工場です。警察と消防によりますと、24日午前2時半ごろ工場の従業員から「建物内で煙が充満している何が燃えているかはわからない」と119番通報がありました。消防車8台が出動し、火は約2時間後に消し止められました。



工場の中にいた人は全員避難し、この火事によるケガ人はいません。火事があった工場は約2万5000平米で、切削工具などを製造していますが火元や出火原因は分っていません。警察と消防が詳しく調べています。