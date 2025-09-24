　24日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比190円安の4万5090円と大幅安で推移。日経平均株価の前場現物終値4万5300.3円に対しては210.3円安。出来高は2万6158枚となっている。

　TOPIX先物期近は3134.5ポイントと前日比4.5ポイント安、現物終値比22.81ポイント安で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 45090　　　　　-190　　　 26158
日経225mini 　　　　　　 45085　　　　　-190　　　477670
TOPIX先物 　　　　　　　3134.5　　　　　-4.5　　　 36927
JPX日経400先物　　　　　 28190　　　　　 -35　　　　1870
グロース指数先物　　　　　 760　　　　　　-8　　　　1944
東証REIT指数先物　　　　1917.5　　　　　　-2　　　　 363

株探ニュース