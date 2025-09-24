日経225先物：24日正午＝190円安、4万5090円
24日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比190円安の4万5090円と大幅安で推移。日経平均株価の前場現物終値4万5300.3円に対しては210.3円安。出来高は2万6158枚となっている。
TOPIX先物期近は3134.5ポイントと前日比4.5ポイント安、現物終値比22.81ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 45090 -190 26158
日経225mini 45085 -190 477670
TOPIX先物 3134.5 -4.5 36927
JPX日経400先物 28190 -35 1870
グロース指数先物 760 -8 1944
東証REIT指数先物 1917.5 -2 363
株探ニュース
TOPIX先物期近は3134.5ポイントと前日比4.5ポイント安、現物終値比22.81ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 45090 -190 26158
日経225mini 45085 -190 477670
TOPIX先物 3134.5 -4.5 36927
JPX日経400先物 28190 -35 1870
グロース指数先物 760 -8 1944
東証REIT指数先物 1917.5 -2 363
株探ニュース