¡¡TOKYO FM¡Ø»³ºêÎçÆà¤ÎÃ¯¤«¤ËÏÃ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£¡Ù¡Ê·î¡ÁÌÚ¡¡¸å1¡§00¡Ë¤Ç¤Ï¡¢9·îËö¤ÇÊüÁ÷³«»Ï5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢29Æü¡Á10·î2Æü¤Î1½µ´Ö¤Ï¡¢¡Ö¥À¥ì¥Ï¥Ê5¼þÇ¯´¶¼ÕWEEK¡ª¡×¤ÈÂê¤·¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¤ÆÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡29Æü¤ÏÇÐÍ¥¡¦Çë¸¶Íøµ×¤¬ÅÐ¾ì¡£»³ºê¤ÈÆ±¤¸Ãæ¹â¤òÂ´¶È¤·¤¿Æ±ÁëÀ¸¤Ç¤¢¤ëÇë¸¶¤¬¡¢5¼þÇ¯¤Î¤ª½Ë¤¤¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤ë¡£30Æü¤Ï¡¢¥À¥ì¥Ï¥Ê²Æº×¤ê¤Ë¤â»²²Ã¤·¤¿¥À¥¦90000¤ÎÏ¡¸«æÆ¤¬ÅÐ¾ì¡£»³ºê¤ÈÆ±À¤Âå¤ÎÏ¡¸«¤È¤É¤ó¤Ê¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤Î¤«¡£10·î1Æü¤Ï¡¢»³ºê¤ò¡ÖÍ§Ã£¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¸ø¸À¤¹¤ë»°Ã«¹¬´î¤¬¥²¥¹¥È¡£10·î¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë»°Ã«µÓËÜ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¤â¤·¤â¤³¤ÎÀ¤¤¬ÉñÂæ¤Ê¤é³Ú²°¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡Ù¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥È¡¼¥¯¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤½¤¦¤À¡£
¡¡2Æü¤Ï¡¢TBS¥é¥¸¥ª¡Ø¥¸¥§¡¼¥ó¡¦¥¹¡¼ À¸³è¤ÏÍÙ¤ë¡Ù¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Ç¡¢»³ºê¤È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¿Æ¸ò¤Î¿¼¤¤¥¸¥§¡¼¥ó¡¦¥¹¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£ÊüÁ÷1000²óµÇ°¤Ç¤â¤¢¤ë¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡¦¥Ç¡¼¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Ï¡¢¡È5Ç¯¡É¤ä¡É´¶¼Õ¡É¤ò¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ä¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤òÊç½¸¤·¤Ê¤¬¤é¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê4Æü´Ö¤òÆÏ¤±¤ë¡£
