岸井ゆきの×宮沢氷魚『佐藤さんと佐藤さん』日常と葛藤を切り取る場面写真公開
俳優の岸井ゆきのと宮沢氷魚がダブル主演を務める天野千尋監督の最新作『佐藤さんと佐藤さん』（11月28日公開）の場面写真が新たに解禁された。
【画像】お宮参りの記念写真などそのほかの場面写真
本作は「夫婦」という普遍的なテーマを軸に、人と人との関係を丁寧かつリアルに描いたオリジナルストーリー。苗字が同じ“佐藤”であるサチ（岸井）とタモツ（宮沢）が、交際から結婚、出産を経て歩んだ15年間を描き出す。苗字は変わらなくても、夫婦という関係は常に揺れ動き、時にぶつかり合い、変化を重ねていく。その姿を通じて“リアルな夫婦のかたち”に迫る作品だ。
場面写真には、息子フクをあやすサチとタモツの愛らしい姿や、サチの両親とともにお宮参りをするシーン、タモツの実家で縁側に並ぶ穏やかな一幕、大学からの帰り道を共にする青春時代の場面など、温かい時間が切り取られている。
一方で、ある出来事をきっかけに言い争いとなり、警察で事情聴取を受ける二人の張り詰めた表情も見られる。笑顔や涙、喜びや悲しみ、切なさが凝縮されたこれらの写真は、夫婦としての日常に潜む小さな幸せと、避けて通れないすれ違いや痛みをリアルに伝えている。
