ぜーんぶ330円♡【3COINS・LAKOLE】可愛い & 大人も使える！「ハートヘアアクセ」

大人コーデにさりげなく可愛さをプラスするなら、ハートのヘアアクセサリーを選んでみて。今回は【3COINS（スリーコインズ）】と【LAKOLE（ラコレ）】から、気軽に使いやすいうえにプチプラのヘアアクセサリーをご紹介します。ぴったりのヘアアレンジも紹介するのでぜひ参考に。

こなれたフォルムの大きめクリップ

【3COINS】「アシンメトリーメタルハートバンス」\330（税込）

ランダムな槌目模様や、ハートの片側だけ髪に沿って長くデザインされた、こなれ感のあるバンスクリップ。アシンメトリーの持つ個性的な印象が、メタルゴールドの高級感を普段使いしやすいものへ変えてくれます。つけると、ハートの内側から髪の毛が覗くのもポイント。画像のように三つ編みをしてから留めると、簡単なのに手の込んだアレンジに見えます。

ラフでも可愛く決まるヘアゴム

【3COINS】「メタルマーブルハートポニー」\330（税込）

ハートパーツがついた太めのヘアゴムは、可愛く手軽にサッと髪をまとめることができる優れもの。ざっくり結んだローポニーテールもおしゃれに決まります。ハートにメタリックラインがあることで、淡い色味でも大人っぽい印象に。

秋要素が詰まった3色展開

【LAKOLE】「アセチハートバンスクリップ」\330（税込）

ハートを変形させた甘さ控えめなこちらは、ホワイト・ブラウン・ベージュの3色展開。なかでもベージュは、アニマル柄やべっ甲を連想させる秋らしい模様入り。大人っぽさを重視するなら、暗髪に旬のブラウンを合わせると馴染みます。

結び目に差し込むだけの簡単仕様

【LAKOLE】「3連ハートヘアカフ」\330（税込）

ぷっくりとしたハートの裏側にフックのついたヘアカフ。ゴムで結んだ部分に差し込むだけで、結び目が隠れて華やかに見えます。ピンの先は跳ねる形状のストッパーになっていて、落ちにくいのも◎ サイズは2 × 5cmと小さめで、ハートでもガーリーになりすぎません。

※すべての商品情報・画像は3COINS、and ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nae.S