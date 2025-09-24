24日朝は、東日本や北日本を中心に冷え込み、関東も各地でこの秋1番の肌寒さとなりました。関東は、日中もカラッとした秋の陽気が続きますが、25日以降は暑さが戻る見込みで、朝晩と日中の気温差が大きくなりそうです。

■各地でこの秋1番の肌寒さ

24日朝は、東日本や北日本を中心に冷え込み、関東もこの秋1番の肌寒さとなりました。最低気温は、北海道の標茶やぬかびら源泉郷で3.7℃と、霜が降りるほどの冷え込みとなったほか、盛岡で11.1℃、青森で12.3℃となりました。

■日中はカラッと秋の陽気 25日以降は暑さ戻る

関東も、朝は各地で気温が下がり、最低気温は、水戸で14.1℃、宇都宮で15.2℃、さいたまで16.0℃など、今季一番の肌寒さとなりました。東京都心も17.9℃まで気温が下がり、6月5日以来、およそ3か月半ぶりに18℃を下回りました。

関東は、24日日中もさわやかな秋晴れが続くでしょう。夕方以降は次第に雲が広がりますが、にわか雨の心配などはなさそうです。日中の気温は、26℃〜28℃くらいで、前日よりすこし高くなりますが、空気はカラッとしていますので、真夏のような不快な暑さはないでしょう。

ただ、25日以降はさらに気温が上がり、26日は各地で真夏日が予想されています。真夏ほどではないものの、次第に蒸し暑さも戻るでしょう。朝晩と日中の気温差も大きくなりますので、体調管理やお出かけの際の服装にはお気をつけください。