日向坂46河田陽菜、夜の遊園地で大はしゃぎ 2nd写真集より先行カット第6弾解禁
アイドルグループ・日向坂46の河田陽菜が11月11日に発売する2nd写真集（タイトル未定／竹書房）より、先行カット第6弾が公開された。
【別カット】キュートすぎる笑顔！彼女感あふれる河田陽菜
本写真集はデンマークのコペンハーゲンでオールロケを敢行。北欧の地を旅しながら、無防備な笑顔、リラックスした表情、加入当初からは想像もできなかったような大人のドキっとする顔つきまで、等身大の河田の表情をたっぷりと収録。手にした人がめくるたびハッピーになるような、初めての“おひな”が満載の思わず抱きしめたくなるような一冊となる。
今回公開されたのは、コペンハーゲンを代表する遊園地チボリ公園でのショット。ロングフライトでデンマーク到着後すぐの撮影だったのにもかかわらず「行ってみたいです！」と元気いっぱいに夜の遊園地を訪れた。時間が経つにつれ、ライトアップで園内はロマンティックに。「キリンのメリーゴーランド、かわいい」とはしゃぐ河田の表情がキュートすぎるカットとなっている。
