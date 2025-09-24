◇MLB ヤンキース3×ー2ホワイトソックス(日本時間24日、ヤンキー・スタジアム)

ア・リーグは全チーム残り6試合の段階でブルージェイズのみがポストシーズン進出と激戦を繰り広げていましたが、ヤンキースが逆転勝利で2年連続出場のチケットを手にしました。

1-2で1点を追う展開のヤンキースは2回以降なかなか得点を奪えません。迎えた最終回、先頭から2者連続のヒットを奪いチャンスをつかむも、トレント・グリシャム選手の打球が併殺打となり、2アウト3塁に。アーロン・ジャッジ選手が申告敬遠されると、続く打者で暴投の間に1点を返します。続くホセ・カバジェロ選手がセンター前へボールを運ぶと2塁からジャッジ選手がホームへ生還。逆転勝ちに加え、ポストシーズン進出をつかみました。

ヤンキースは過去9年間で8度目のポストシーズンに進出。昨季はワールドシリーズでドジャースに敗れ悔しい思いをしていました。

今季のチーム本塁打数は昨季の237本を大きく上回り263本を記録。2位のドジャースとも30本も差を付けるほど強打者が出そろっています。