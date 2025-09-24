乃木坂46一ノ瀬美空、彼女感あふれるキラキラ笑顔で魅了 『マガジン』表紙＆巻頭に登場
アイドルグループ・乃木坂46の一ノ瀬美空（22）が、24日発売の『週刊少年マガジン』43号（講談社）の表紙＆巻頭グラビアに初登場している。
【アザーカット】さすがの彼女感！虜にさせられる視線で見つめる一ノ瀬美空
2022年に乃木坂46の5期生オーディションに合格し、グループに加入した一ノ瀬。39thシングル「Same numbers」では初めてフロントメンバーに抜てきされた。今回は、表紙と巻頭カラー8ページにわたって登場。彼女感あふれる、キラキラとした自然体な笑顔で魅了している。
同号の巻頭カラー漫画は『真夜中ハートチューン』（五十嵐正邦）。
【写真】撮影／細居幸次郎 スタイリング／法田一紗 ヘアメイク／田村直子 デザイン／松本麻美（GROSVENOR design）
