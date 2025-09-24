森崎ウィン＆向井康二、“心を奪われた楽曲”を語る 『CHEER』表紙＆巻頭特集
俳優の森崎ウィンとSnow Manの向井康二が、ムック『CHEER（チア） Vol.62』（10月1日発売）の表紙と巻頭特集に登場する。
【動画】森崎ウィン＆向井康二、お互いが演じた役への“愛おしさ”明かす
10月31日に公開される映画『（LOVE SONG）』で共演する森崎と向井。映画のタイトルにちなみ、ふたりが “心を奪われた楽曲”を聞くと、 森崎は「ブルーノ・マーズがまだ有名じゃないころからずっと大好きで、『こういうアーティストになりたい』と思っていたんですよね。 ステージに登場した瞬間に泣いたアーティストは、ブルーノが初めて」と答えた。
一方の向井は「先輩たちの音楽ばっかり聴いてきたから、僕のルーツは先輩の曲なのかもしれない。ジュニアのときに踊っていたのはV6さん。 ファンのあいだでも人気の『Supernova』という曲がとくに好きだったな」と事務所の先輩の曲を挙げた。
今回の衣装は、秋っぽさのあるジャケットのシミラールックスタイル。 笑うタイミングも、気持ちを新たにビシッと決めるタイミングも、息ぴったりでポージングを決めた2人。お互いのネクタイにふれる撮影では、「あなた…」と即興劇（？）がはじまったり、森崎が「康ちゃ〜ん」と向井に駆け寄る場面も。
インタビューでは、差し入れのワッフルをじーっと見つめていた森崎が、「食べていいですか？」と言うと、 向井はドヤ顔で「ウィンくん、かわいいでしょ？」と相棒を自慢していた。
付録の「9 BOARD PINUP」には表面・裏面それぞれに縦3点×横3点＝計9点のグラビアが掲載。表面は長尾謙杜、七五三掛龍也、正門良規。裏面は『AmBitious LIVE 2025 初めまして全国ツアー AmBitiousをよろしくお願いシャス。』が掲載される。
