WEST.、10・1サブスク解禁 第1弾は全シングル＆全アルバム360曲、第2弾はライブ音源53曲
今年11周年を迎えた7人組グループ・WEST.の楽曲が、10月1日よりサブスク解禁となる。第1弾として、これまでリリースした全シングル（24タイトル135曲）と全アルバム（12タイトル225曲）合計360曲のストリーミング・ダウンロードがスタートする。このほど、サブスク解禁に先駆けてWEST.新ビジュアルも公開された。
【写真】楽しそう！バラエティに全力のWEST.
第2弾は、WEST.初の主催フェス『WESSION FESTIVAL 2025』（会場：大阪・万博記念公園）の開催初日となる10月12日に、コンサートやフェスでの熱いステージを体感できる臨場感たっぷりのライブ音源（6タイトル53曲）のストリーミング・ダウンロードが開始となる。
関西色全開のデビュー曲「ええじゃないか」や、心揺さぶるメッセージソング「証拠」、10周年に行った楽曲投票で好きな楽曲No.1に輝いた「アンジョーヤリーナ」に加え、あいみょん、山口隆（サンボマスター）、柳沢亮太（SUPER BEAVER）、トータス松本（ウルフルズ）ら名だたるミュージシャンからの楽曲提供も多数。コミカルで明るい楽曲から、パワフルなダンスナンバー、セクシーな楽曲、そして応援歌まで、ジャンルに捉われない多様な楽曲の数々が一挙解禁となる。
そして、解禁当日となる10月1日のスケジュールも発表された。0時のサブスク解禁を皮切りに、12時には特設サイト「WEplayliST.」がオープン。WEST.全楽曲の中から自由に7曲選び、オリジナルのプレイリストをつくってシェアすることができる。
そして午後7時からはメンバー全員参加のSpotify公式リスニングパーティーを開催。その後、午後8時20分からWEST.公式YouTube生配信、午後9時からLINE MUSIC生配信も実施。LINE MUSIC生配信では歌唱も予定されており、WEST.待望のサブスク解禁当日をメンバーと一緒に盛り上がれる企画が満載となる。
■配信日
第1弾：10月1日 深0:00 全シングル・全アルバム【36タイトル360曲】
第2弾：10月12日 深0:00 ライブ音源【6タイトル53曲】
■配信楽曲一覧
10月1日 深夜0:00配信
▼シングル（24タイトル135曲）
・ええじゃないか
・ジパング・おおきに大作戦 / 夢を抱きしめて
・ズンドコ パラダイス
・バリ ハピ
・逆転Winner
・人生は素晴らしい
・おーさか☆愛・EYE・哀 / Ya! Hot! Hot!
・僕ら今日も生きている / 考えるな、燃えろ!!
・プリンシパルの君へ / ドラゴンドッグ
・スタートダッシュ！
・ホメチギリスト / 傷だらけの愛
・アメノチハレ
・Big Shot!!
・証拠
・週刊うまくいく曜日
・サムシング・ニュー
・でっかい愛 / 喜努愛楽
・黎明 / 進むしかねぇ
・星の雨
・しあわせの花
・絶体絶命 / Beautiful / AS ONE
・ハート / FATE
・まぁいっか！
・ウェッサイソウル！ / BIG LOVE SONG
▼アルバム（12タイトル225曲）
・go WEST よーいドン！
・パリピポ
・ラッキィィィィィィィ7
・なうぇすと
・WESTival
・WESTV！
・W trouble
・rainboW
・Mixed Juice
・POWER
・AWARD
・A.H.O. -Audio Hang Out-
10月12日 深0:00配信
▼ライブ音源（6タイトル53曲）
・From METROCK 2024
・WEST. DOME TOUR AWARD ?10th Anniversary?
・From SUMMER SONIC 2024
・WEST. 10th Anniversary Live “W” -Film edition-
・ハート -From THE FIRST TAKE-
・ええじゃないか -From THE FIRST TAKE-
