Ä¶Ç»¸ü¤Ê¡È¤Í¤Ã¤È¤ê¥Ä¥â¡É¤òËÜ¿Í¤â¥Õ¥¡¥ó¤â´®Ç½ ºò´üMVPÃË¤¬»Ø¤ÇÌ£¤ï¤¦´¶¿¨¤Ë¡Ö¤Ì¤ë¤Ã¤È¤¤¿¡×¡Ö¥Í¥Ã¥È¥ê½Ð¤¿¤Ê¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡»Ø¤ÎÊ¢¤ÇÌ£¤ï¤¦Ç×¤Î´¶¿¨¤¬¡¢µÕÅ¾¾¡Íø¤ò¹ð¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×¡¢9·î23Æü¤ÎÂè1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦Âé¸ïÂç¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤¬¡¢¥ª¡¼¥é¥¹Æî4¶É¤Ë2ÃåÌÜ¤«¤é¥È¥Ã¥×ÌÜ¤ÎU-NEXT Pirates¡¦¾®ÎÓ¹ä¡ÊËã¾Ï¢¹ç¡Ë¤ò¤«¤ï¤·¤ÆµÕÅ¾¾¡Íø¡£³«Ëë¤«¤é4Ï¢ÇÔ¤À¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤òµß¤¦½é¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥é¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¬¥êÇ×¤ò°ú¤´ó¤»¤ë¤È¤¸¤Ã¤¯¤ê»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¥Ä¥â¤ÎÈ¯À¼¡£¤³¤Î¼ê¤Ä¤¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤âÂçÃíÌÜ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û»Ø¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤êÌ£¤ï¤¦Âé¸ïÂç¤Î¡Ö¤Í¤Ã¤È¤ê¥Ä¥â¡×
¡¡ºò´ü¡¢½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤À¤¬¡¢Î©Ìò¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏMVP¤â³ÍÆÀ¤·¤¿Âé¸ï¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥ººÇ½ªÀï¡¢Í¥¾¡¤ò·è¤á¤¿Ä¾¸å¤Ë¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤È¤È¤â¤Ë¹æµã¤·¤¿»Ñ¤Ï¡¢º£¤âµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¤È¤³¤í¤À¡£¤È¤³¤í¤¬º£´ü¤Ï¡¢³«ËëÀï¤Ç¼«¿È¤¬¥é¥¹¤ò°ú¤¯¤È¡¢¤½¤Î¸å¤âÃç´Ö¤¬3Ï¢Â³¤Ç¥é¥¹¡£·×4Ï¢Â³¥é¥¹¤È¤¤¤¦¥ê¡¼¥°½é¤ÎÂç¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ó¤È¤«¥È¥ó¥Í¥ë¤òÈ´¤±½Ð¤·¤¿¤«¤Ã¤¿Âé¸ï¤Ï¡¢¾®ÎÓ¤ò700ÅÀº¹¤ÇÄÉ¤¦2ÃåÌÜ¤Ç¥ª¡¼¥é¥¹¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢ÇÛÇ×¤ÏÌÌ»Ò¤Ê¤·¡¢ÂÐ»Ò3ÁÈ¤È¤¤¤¦ÆñÂê¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤½¤Î¸å¤Î¥Ä¥â¤¬¸ú¤¡¢¿ÆÈÖ¤ÎBEAST X¡¦²¼ÀÐ·á¡Ê¶¨²ñ¡Ë¤«¤éÀèÀ©¥ê¡¼¥Á¤ò¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢9½äÌÜ¤Ë¥«¥ó3º÷¤Ç¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¢¥¬¤ì¤Ð¥È¥Ã¥×¡¢¤µ¤é¤Ë¼éÈ÷¤â¹ÍÎ¸¤·¤Æ¥À¥Þ¥Æ¥ó¤È¤¹¤ë¤È¡¢¼¡½ä¤Ë¤½¤Î3º÷¤ò¥Ä¥â¡£¥Ä¥â¡¦¥¿¥ó¥ä¥ª¡¦¥É¥é¤Î4000ÅÀ¡Ê¶¡Â÷1000ÅÀ¡Ë¤Ç¤¤Ã¤Á¤êµÕÅ¾¤·¤¿¡£ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤Î3º÷¥Ä¥â¤Î¥·¡¼¥ó¡£¤â¤Á¤í¤óÂé¸ï¤Î»Ø¤Ï¡¢Â¾¼Ô¤Ë¸«¤»¤ëÁ°¤Ë3º÷¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¤¬¡¢»³¤«¤é»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¥Ä¥â¤ÈÀë¸À¤¹¤ë¤Þ¤Ç3ÉÃ°Ê¾å¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ë½êºî¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤È¤â¤ÈÂé¸ï¤Ï¡¢¥Ä¥â¥¢¥¬¥ê¤Î¾ì¹ç¤Ë¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö¤Í¤Ã¤È¤ê¥Ä¥â¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤Î»þ¤ÏµÕÅ¾¾¡Íø¤òÌ£¤ï¤¤¿Ô¤¯¤¹¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö¤Ì¤ë¤Ã¤È¤¤¿¡×¡Ö¤Ç¤¿¡¼¤Í¤Ã¤È¤ê¡×¡Ö¤Í¤Ã¤È¤ê¤¤¿¤¼¡×¡Ö¥Í¥Ã¥È¥ê½Ð¤¿¤Ê£÷¡×¤ÈÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
